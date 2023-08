Amici, Wax e Gaia Gozzi una nuova coppia? / Il gesto inaspettato

Amici di Maria De Filippi, Wax si avvicina a Gaia Gozzi: che succede tra i due cantautori?

É all’orizzonte la nascita di una nuova coppia di ex volti di Amici di Maria De Filippi, parliamo di Wax e Gaia Gozzi. O almeno questa é l’anticipazione che in esclusiva trapelerebbe dalle ultime novità che riguardano il privato e la carriera artistica dei due concorrenti storici del talent show di Maria De Filippi.

Tra le nuove proposte musicali più rappresentative della Generazione zeta, Wax può dirsi ben promettente, dal momento che con la musica lanciata all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, il cantautore milanese esercita una notevole influenza. Questo, dentro e fuori le classifiche e piattaforme musicali. Nel mezzo degli impegni lavorativi che lo vedono alle prese con un tour che fa tappa in tutt’Italia, il 9 agosto 2023 Wax si è esibito a San Fili, in Calabria, più precisamente al San Fili Terra Magarae Summer Festival 2023.

Wax tradisce Angelina Mango, con Gaia Gozzi?

E per l’occasione artistica, insieme all’ex concorrente di Amici classificatosi terzo alla puntata finale di Amici 22, si é palesata anche una ex vincitrice del celebre talent show prossimamente in ripartenza sulle reti Mediaset. Parliamo di Gaia Gozzi, la quale in passato giungeva prima classificata e vincitrice generale di Amici di Maria De Filippi, nel 2020, all’edizione di Amici 19. Ebbene la vicinanza di Wax e Gaia Gozzi fa ora rumore in rete.

C’é chi, tra le reazioni social al chiacchierato incontro, contesta il “tradimento” inferto alla rivale complice conosciuta ad Amici 22, Angelina Mango, da parte di Wax, con la segnalazione di quella che si direbbe la preannunciata “nuova coppia” di Amici. L’italo brasiliana Gaia e il fulvo milanese Matteo hanno infiammato la serata evento, nel segno della loro unione, sfoderando l’alchimia musicale creata con le loro ugole. Che i due preannunciati “piccioncini” in musica stiano riscaldando le voci per l’ufficializzazione di un duetto? Che Wax e Gaia Gozzi abbiano avviato una frequentazione intima all’insaputa dell’occhio pubblico? Le domande e le reaction, tra le più disparate, sorgono spontanee, anche se il discusso evento era fissato da tempo come un impegno sul palco calabrese.

E, intanto, tra gli altri ex Amici LDA sembra imporsi tra i possibili concorrenti Big in gara al Festival di Sanremo 2024.













