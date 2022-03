Amici21, Gio trionfa/ Rudy Zerbi vs. Anna Pettinelli: “Volevi buttarlo in mezzo a una strada”

Amici 21, Gio è oggetto del contendere tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Si avvicina il via al serale Amici 21, e intanto si accende lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli alla nuova nonché ultima puntata domenicale pre-serale, del 6 marzo 2022. Oggetto del contendere è Gio Montana. Il cantante era stato eliminato dalla Pettinelli nel mezzo del daytime settimanale per poi essere salvato da Zerbi, che ha accolto il giovane tra i suoi pupilli per concedergli una chance ritenendo “unfair”, sleale, il dietrofront della voce Rds verso il trapper freelancer (la maestra lo aveva ammesso nella scuola per il disco d’oro raggiunto da freelancer, da musicista indipendente e senza l’ausilio di case discografica, ndr).

E in puntata ad Amici 21 ha il momento del riscatto, Gio, presentando la cover di Superclassico al cospetto del giudice Cristiano Malgioglio, per la gara delle cover. L’esibizione è a fuoco, il trapper ha ritrovato la strada sotto l’ala protettrice di Rudy che gli ha concesso una seconda opportunità, ed è proprio al talentscout che il giovane dedica gli studi matti e disperatissimi che lo hanno visto protagonista in questi giorni, come emerge da un rvm esclusivo. Queen Malgy non a caso assegna il primo posto nella sua classifica di fine gara a Gio: “Hai cantato la cover del brano come se questo fosse tuo”.

Rudy Zerbi all’attacco di Anna Pettinelli: cosa accade prima del serale di Amici 21

Ad Amici 21 è subito pronta la stoccata di Rudy Zerbi destinata ad Anna Pettinelli: “Sto godendo in silenzio, Anna lo aveva buttato in mezzo alla strada”. E la voce di Rds prova a difendersi : “C’ha messo un po’ Gio a presentare la sua prima cover”. Ma non è tutto. Perché poi Rudy Zerbi infierisce su Anna Pettinelli, facendo ascoltare al pubblico spettante in studio e a casa l’audio dell’esternazione iconica di Emilio Fede, al grido di “Che figura id m*!”. E il riferimento è al primo posto conseguito da Gio, dopo l’eliminazione subita dalla sua ormai ex maestra. Il pubblico è in visibilio in studio, per Gio un vortice scrosciante di applausi, e via social gli utenti non risparmiano messaggi di supporto e congratulazioni per la giovane promessa della musica trap. Voto per il salto di qualità di Gio: 9.

