Perché Ignazio Moser e Andrea Damante hanno litigato? I due sono lontani da mesi, svelato il motivo che ha provocato la rottura.

Quello tra Andrea Damante e Ignazio Moser sembrava un rapporto molto solido, la loro amicizia però a distanza di qualche anno sembra essere giunta al capolinea. Fino a qualche mese fa si mostravano insieme sui social e non perdevano occasione per sostenersi anche pubblicamente tramite commenti postati sui social, da un po’ di tempo però è calato il gelo tra loro. Nei giorni scorsi il noto deejay è diventato padre e nemmeno in questa occasione, almeno pubblicamente, il marito di Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio.

Andrea Damante commuove il web con una dedica per Elisa Visari/ “Mi hai salvato la vita…”

Sono in molti a pensare che se fossero ancora amici sia Ignazio Moser che Cecilia Rodriguez avrebbero dedicato un post ricco di affetto ad Andrea Damante in occasione della nascita del piccolo Liam, questo fa pensare che la rottura tra loro sia ancora in corso. Ma cosa è successo? Qualche mese fa Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che a scatenare il litigio sia stata Belen Rodriguez, si parlava infatti di un allontanamento anche con lei. A Moser non sarebbe andato giù l’atteggiamento della cognata con l’amico, sul web è anche circolato un video che la ritraeva mentre ballava in modo seducente e provocante davanti alla consolle di Damante.

Chi è Ignazio Moser, il marito di Cecilia Rodriguez/ L'amore scoppiato al Grande Fratello 2017

Andrea Damante e Ignazio Moser ancora ai ferri corti, un balletto sensuale li ha allontanati

Il noto deejay era presente al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in quel momento erano ancora amici, le cose però sono cambiate poco tempo dopo. Alle nozze c’erano anche Giulia De Lellis e Tony Effe, l’ex ciclista oggi è sempre più legato al rapper, sembra che abbia scelto la sua amicizia a quella del deejay. I due si mostrano spesso insieme mentre si allenano in palestra, cosa che prima faceva anche con Damante, stando ai rumors l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe addirittura cambiato orari per evitare di incontrare il marito della Rodriguez.

Andrea Damante e Elisa Visari "protetti" dagli esperti di gossip?/ L'accusa dei fan di Giulia De Lellis

Il rapporto tra Andrea Damante e Ignazio Moser si è quindi incrinato durante un party, al quale era presente anche Belen Rodriguez. In molti non avrebbero gradito il sensuale ballo della showgirl, infatti sembra aver portato non poco scompiglio. Ma davvero è stato solo questo il motivo che ha causato la fine dell’amicizia tra il deejay e Moser? I due proveranno a recuperare il loro rapporto o l’amicizia è giunta definitivamente al capolinea? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.