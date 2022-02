Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno/ “Questa amicizia? È complicità nata dal nulla”

Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno hanno parlato della loro amicizia al Grande Fratello Vip. Tra i due è nata una bella complicità e amicizia con la showgirl che ha detto: “questa complicità qui è qualcosa di super prezioso e me la porterò nel cuore per sempre”. Eppure questa loro amicizia desta qualche sospetto nella casa. A cominciare da Jessica Selassié che rivela: “c’è una strategia perché poi quando va a fare le nomination Nathalie possono fare un doppio voto, non ho mai fatto una strategia”. Anche la sorella Lulù non ha alcun dubbio: “lei usa Antonio, è più piccolo, è una persona molto sensibile e buono. Non mi sembra una persona cattiva, quindi lei furbamente si è avvicinato a lui che può usarlo per i suoi interessi”.

Anche Miriana Trevisan è d’accordo: “lui si annulla un pò perchè prende a cuore questo momento di Nathalie, ma mi sembra un ragazzo forte”. Alfonso Signorini dallo studio chiama entrambi nella stanza led per una sorpresa.

Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno: “ci unisce una complicità mai chiesta”

L’amicizia tra Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno ha fatto storcere il naso a diversi concorrenti del Grande Fratello Vip. Eppure tra i due c’è un sentimento sincero come ha precisato anche Signorini: “a me sembra che ad unirvi sia una sofferenza di fondo. Come se una sofferenza della vostra vita vi abbia uniti, forse è un pò di più, ma c’è tanto altro”. Antonio allora rivela: “siamo tanti simili nell’affrontare sofferenze e gioie, è una persona che si concede quando vuole bene”.

La Caldonazzo aggiunge: “abbiamo una sensibilità molto spiccata, sentiamo le persone e la negatività. Soffriamo tantissimo qui dentro, incito lui, stai facendo vedere un tuo lato migliore, ha bisogno di protezione. La cosa bella che ci unisce è una complicità che non ho mai chiesto, è un venirsi incontro. A volte vorrei abbracciarlo, stringerlo, ma non c’entra niente con l’attrazione fisica se no verrebbe strumentalizzato”.

