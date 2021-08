Amico, stammi lontano almeno un palmo, Rete 4/ Giuliano Gemma da giovanissimo

Amico, stammi lontano almeno un palmo va in onda oggi, 31 agosto, all’interno della programmazione pomeridiana di Rete 4, l’orario di inizio è fissato per le ore 16.30. È una pellicola prodotta nel lontano 1972 ascrivibile al genere delle commedie all’italiana con forti connotazioni western. Il film che è stato diretto dal bravo regista italiano Michele Lupo, esso si basa su un soggetto scritto da Luigi Montefiori e sceneggiato a quattro mani dallo stesso Montefiori unitamente a Sergio Donati, la casa di produzione è invece la Juppiter Film Productions, della Titanus la distribuzione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnalano il grande attore Giuliano Gemma a cui il regista ha affidato il ruolo di Ben Bellow, e George Eastman che invece interpreta Charlie Logan. La pellicola vista anche la vetustà di produzione non è certo una prima televisiva.

Amico, stammi lontano almeno un palmo: la trama del film

E ora affrontiamo la trama di Amico, stammi lontano almeno un palmo. Ben è un bandito di quella che ormai è diventata la vecchia generazione, ultimamente egli si era ritrovato in carcere allo scopo di scontare una condanna per truffa. Alla sua uscita dal penitenziario l’uomo non ha nessuna intenzione di trovare un lavoro onesto e inizia ad industriarsi per mettere su l’ennesima truffa che gli possa consentire di vivere in maniera quanto meno decente. Dopo le prime prove Ben si rende conto che da solo ha ben poca possibilità di riuscire nel suo intento, coinvolge cosi il suo vecchio amico di lunga data Charlie. Quest’ultimo negli anni si è specializzato come baro, e immediatamente fiuta un affare, il suo lavoro insieme a Ben potrebbe essere sicuramente più produttivo e soprattutto portare a delle truffe molto più articolate.

I due iniziano cosi questa strana società, ma la loro goffaggine non porta nulla di buono se non guai a ripetizione. In uno degli ennesimi tentativi di metter su una truffa milionaria i i due amici sono scoperti dallo sceriffo di un villaggio, la situazione solo per pura fortuna non sfocia nuovamente in un arresto. Alla fine i due che inizialmente erano dei buoni amici iniziano ad avere delle inconciliabili frizioni, di comune accordo cercano di superarle perché è loro intenzione effettuare l’ultima e più grossa truffa: la rapina di una banca. Riusciranno i due a cambiare vita? Sicuramente no visto che la sfortuna non si è mai sopita anzi con loro si è accanita fino a non lasciarli mai in pace.

