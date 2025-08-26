Amico, stammi lontano almeno un palmo è un film di Michele Lupo con protagonista Giuliano Gemma. Nel cast anche George Eastman e Marisa Mell

Amico, stammi lontano almeno un palmo, film su Rete 4 diretto da Michele Lupo

Martedì 26 agosto, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40 andrà in onda il film Amico, stammi lontano almeno un palmo. Si tratta di una commedia western del 1972 diretta da Michele Lupo, regista famoso per la sua collaborazione con Bud Spencer in molti film, come Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre e Lo chiamavano Bulldozer.

Chi sono nuove troniste di Uomini e Donne/ Da Sarah di Temptation a Nadia Di Diodato: tutte le indiscrezioni

Il protagonista è Giuliano Gemma, stuntman e attore che con Bud Spencer girerà l’anno dopo il cult Anche gli angeli mangiano fagioli, di E.B. Clucher. Al suo fianco troviamo George Eastman, in realtà italianissimo che all’anagrafe fa Luigi Montefiori, interprete di numerosi western all’italiana e conosciuto per il ruolo del Minotauro nel Satyricon di Fellini. Nel cast ci sono anche Marisa Mell, Vittorio Congia, Luciano Catenacci, Remo Capitani e Giacomo Rossi Stuart (padre dell’attore Kim Rossi Stuart). Le musiche sono di Gianni Ferrio e la fotografia di Aristide Massaccesi. Il film si caratterizza per il tono comico-parodistico (ispirato a film come Lo chiamavano Trinità, 1970) e per l’unione di elementi western con momenti umoristici.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 26 agosto 2025/ Maria De Filippi torna in onda con una novità

La trama del film Amico, stammi lontano almeno un palmo: due simpatici mascalzoni tentano la rapina delle loro vite

Amico, stammi lontano almeno un palmo racconta la storia di Ben e Charlie. Ben è uscito da poco dal carcere dopo aver scontato una pena per truffa e dato che non pensa minimamente di tornare a una vita sotto l’insegna della legalità, studia un modo per mettere a segno il colpo della vita. Per farlo decide di coinvolgere un suo vecchio conoscente, Charlie, un giocatore di poker molto abile a barare. Quest’ultimo capisce che per poter guadagnare una grande quantità di denaro non può agire da solo e accetta.

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata 27 agosto 2025/ Halit scopre il piano di Ender e la minaccia

Purtroppo però la nuova coppia di criminali non è molto astuta ed è anche piuttosto sfortunata, tanto da rischiare di nuovo la galera per essere stata scoperta in un tentativo di furto. A questo punto inizia ad esserci un po’ di maretta tra Ben e Charlie che tuttavia decidono di mettere da parte l’orgoglio e di impegnarsi in un colpo sensazionale: la rapina della banca della città. Riusciranno i due a mettere a segno il colpo definitivo?