Amii Stewart, chi è e carriera: il boom con la cover di Knock on Wood

C’è anche Amii Stewart nel parterre di ospiti della nuova puntata di Ora o mai più, in onda questa sera su Rai 1; assieme a Enrico Ruggeri e Michele Zarrillo, supporterà i concorrenti nelle sfide della seconda manche. Nata a Washington nel 1956, la cantante americana naturalizzata italiana si è avvicinata sin da giovanissima al mondo della musica, grazie anche alla decisione del padre di iscriverla a lezioni di canto e ballo nel 1960, da piccola, ad appena 4 anni.

Ciro e Anna disperati per la figlia Concetta a C'è posta per te 2025/ "Anni di silenzio, colpa di Giuseppe!"

Il primo grande successo della carriera è Knock on Wood, cover di Eddie Floyd, che ha ottenuto importanti numeri di vendita e classifica non solo in America ma in tutto il mondo; grazie al singolo, pubblicato nel 1979, ottenne anche una nomination ai Grammy e si fece conoscere al grande pubblico. Una svolta significativa per la sua carriera arriva a metà degli anni ’80, quando decide di trasferirsi in Italia e proseguire la sua attività musicale, partecipando anche al Festival di Sanremo nel 1983 con Working late tonight.

ORA O MAI PIù 2025, 6A PUNTATA/ Diretta e classifica: Pago, Pierdavide Carone e Matteo Amantia: trionfo giuri

Amii Stewart e il successo in Italia: il sodalizio con Ennio Morricone

Amii Stewart si fa conoscere in particolare al grande pubblico italiano e, sempre nel 1983, porta al successo la cover del brano Grazie perché, cover di We’ve Got Tonite di Bob Seger, in coppia con Gianni Morandi. Negli anni ’80 è iniziato anche il longevo sodalizio artistico con il grande Ennio Morricone, che compose il brano Saharan Dream da lei cantato nella colonna sonora de Il segreto del Sahara.

“Lui ha sentito quello che io potevo fare e io non avevo idea di essere in grado di fare quella musica“, aveva confidato la cantante a La volta buona lo scorso novembre, in merito alla sua collaborazione con il celebre compositore. “Cantai con lui ‘Segreto del Sahara’, dire che ero emozionata sarebbe poco; mi manca davvero molto”. Successivamente ha omaggiato il grande maestro pubblicando nel 1990 Pearls – Amii Stewart Sings Ennio Morricone, un album di cover delle sue più belle colonne sonore, mentre nel 2012 si è esibita nello spettacolo teatrale 5 Canzoni da lui diretto.

FRANCESCO SORPRENDE LA FIDANZATA CLAUDIA A C'È POSTA PER TE 2025 DOPO LA MALATTIA/ Regali super di Mahmood!