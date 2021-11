Aminata Diallo in stato di fermo/ Psg donne: organizzò pestaggio di Kheira Hamraoui?

AMINATA DIALLO IN STATO DI FERMO

Clamoroso in Francia: la polizia di Parigi, secondo le notizie riportate da L’Equipe, avrebbe messo in stato di fermo Aminata Diallo, centrocampista del Psg Féminines. L’accusa? Quella di aver organizzato il pestaggio di una sua compagna di squadra, nello specifico Kheira Hamraoui, che nella capitale francese aveva già giocato per 4 stagioni ma poi aveva vestito le maglie del Lione e del Barcellona (vincendo un totale di tre Champions League). Le due sono state anche compagne di nazionale (tra il 2017 e il 2019), ma questo non avrebbe impedito (naturalmente sono tutte indiscrezioni, non essendoci ancora qualcosa di certo) alla più giovane (Diallo ha 26 anni, Hamraoui 31) di essere la mandante di un’aggressione che la compagna di squadra avrebbe subito la sera del 4 novembre, di ritorno da un ristorante in cui il Psg femminile aveva cenato.

Diallo avrebbe accompagnato a casa Hamraoui, e qui quest’ultima sarebbe stata avvicinata da due persone che l’avrebbero ripetutamente colpita con delle sbarre di ferro, mandandola in ospedale dove sono stati necessari punti di sutura alle gambe e alle mani. A causa dei giorni di convalescenza l’esperta centrocampista non ha potuto giocare nel 4-0 che il Psg ha rifilato al Real Madrid nel girone di Champions League e la titolare al suo posto è stata, udite udite, proprio Aminata Diallo. Certo, ripetiamo: al momento si tratta meramente di illazioni e dietrologie (per quanto ne sappiamo), ma fare due più due risulta semplice – assurdamente semplice, direbbe qualcuno – e comunque al momento la fermata dalla polizia è la Diallo.

QUALE IL MOVENTE DEL PESTAGGIO?

Dunque, dietro il pestaggio di Kheira Hamraoui ci sarebbe una rivalità all’interno dello spogliatoio del Psg femminile. Diallo e Hamraoui sono tornate sotto la Tour Eiffel nello stesso momento: una come detto veniva da un triennio a Barcellona, l’altra aveva lasciato due anni fa per andare in prestito prima negli Stati Uniti e poi all’Atletico Madrid, rientrando alla base la scorsa estate. Quest’anno Didier Ollé-Nicolle, allenatore della squadra femminile del Psg, ha più volte preferito Hamraoui alla compagna in mezzo al campo; questo, secondo le ipotesi della polizia, avrebbe spinto la classe ’95 a organizzare un pestaggio (resta da chiarire se, qualora confermato, fosse a scopo intimidatorio o per farle seriamente male – del resto è successo – o addirittura peggio).

Quel che è certo è che il Psg femminile, nel condannare ogni episodio di violenza, si è messo a disposizione delle forze dell’ordine nell’aiutare le indagini, e ha “preso atto” dello stato di fermo della sua tesserata Aminata Diallo. Senza esprimere giudizi, come giusto che sia: al momento in questa vicenda paradossale (e che sarebbe potuta finire in un altro modo, ben più serio e grave) c’è ancora tutto da chiarire, nella speranza che si sia trattato di un enorme malinteso pur se, in questo caso, per la pista che si sta seguendo quanto emerso parrebbe corrispondere a come effettivamente sono andate le cose.



