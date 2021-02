Amir, migliore amico di Pierpaolo Pretelli/ “Con Giulia Salemi ha spiccato il volo!”

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli potrebbe ricevere una gradita sorpresa. “Una sorpresa dal passato” è ciò che le indiscrezioni svelano in merito a qualcosa che Pierpaolo dovrà affrontare questa sera nel corso della 39esima diretta. Il pensiero va al suo migliore amico, Amir, finora mai visto o sentito in Casa. Eppure proprio quest’ultimo, lo scorso mese, ha fatto sentire la sua voce con un post nel quale ha detto la sua sul rapporto tra l’amico Pierpaolo e Giulia Salemi, cercando di chiudere il capitolo Elisabetta Gregoraci. “Da amico di Pierpaolo e conoscendolo bene come un fratello, penso che la sua strada l’ha ormai presa… – ha esordito Amir – la Gregoraci ha una vita completamente diversa da quella di Pier ed è impossibile ma dico Impossibile con la i maiuscola che si possano mai mettere insieme in qualche modo…”.

Amir e le parole sul triangolo Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci

Uno sfogo, quello di Amir, arrivato in seguito alle forti polemiche sollevate per la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da parte dei Gregorelli, coloro che speravano nella storia con Elisabetta Gregoraci. In conclusione, Amir ha infatti dichiarato: “Capisco voi fan e tutto ma lui ha spiccato il volo con Giulia Salemi! Così preso non l‘avevo mai visto! Elisabetta era un sogno ma niente di più… siete un po’ patetici a mandare gli aerei e sprecare i soldi secondo me! Poi fate voi.” Dunque Amir è a totale sostegno dei Prelemi: lo dirà anche al diretto interessato questa sera al Grande Fratello Vip?



