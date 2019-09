AMIRA DI TRANSILVANIA/ Fenomeno web: in giro per Milano col maialino (Pomeriggio 5)

Amira di Transilvania torna a Pomeriggio 5 per raccontare le sue giornate. Dopo il suo ingresso in studio ha voluto subito precisare a tutti: “Io non sono una influencer”. E quando Denis Dosio le ha chiesto di cosa si occupa lei ha subito replicato: “Solo ed esclusivamente di me stessa. Ma ho anche un cane e un maiale”. E sta pure pensando di aprire un account social per la sua Dorothy, la maialina. “Oggi sono uscita dalla mia cabina armadio per fare shopping”. Poi la conduttrice Barbara d’Urso ha mandato in onda un filmato in cui si vede Amira di Transilvania che gira per Milano con il suo maialino. Ma è il suo look a tenere banco: si è presentata con un nido e degli uccellino. “Io oggi rappresento l’arrivo della primavera”. Peccato che sia arrivato l’autunno. E pure Denis Dosio, che non spicca per sagacia, si è sentito un po’ a disagio in studio: “Quella di oggi è una puntata surreale”. (agg. di Silvana Palazzo)

AMIRA DI TRANSILVANIA A POMERIGGIO 5

Amira di Transilvania è un personaggio alquanto controverso che ha assunto una grande popolarità grazie alla sua recente ospitata a Pomeriggio 5. “Io non sono né fashion blogger, né fashion influencer”, ha commentato l’emblematico ospite di Barbara d’Urso proprio nel salotto pomeridiano. “Io sono semplicemente Amira di Transilvania sepolta nella sua cabina armadio”. Oggi, la padrona di casa ha annunciato la sua presenza contornata da un abbigliamento del tutto particolare a base di pantofole rosa piumate. Quale altra sua caratteristica presenterà al pubblico di Canale 5? Amira di Transilvania aveva specificato: “Quando parlo di cabina armadio non bisogna pensare a due ante e tre cassetti, ma si tratta di una vera cabina armadio”. Le telecamere della trasmissione avevano già raggiunto il fenomeno del web nella sua vita per tentare di conoscerla meglio.

AMIRA DI TRANSILVANIA, LA SUA MISSIONE

Amira di Transilvania ha una missione da rincorrere: “La mia energia è contenuta dentro ogni mia opera ed è indirizzata verso il Bene. Il mio compito artistico e mistico è al servizio del Bene inteso come una propagazione della Forza Divina Superiore, del Amore Universale e del Equilibrio Energetico, fonti di guarigione dell’anima quantica e del corpo fisico”, ha spiegato nella sua presentazione. Parlando della sua vita aveva invece spiegato: “Conduco una vita disciplinata e sento fortemente i ritmi lunari e le energie delle persone. Per convinzioni legate al equilibrio del sistema bio-dinamico e per rispetto di tutti gli esseri viventi sono vegana tendente ad un particolare ragionamento alimentare”. Quale altra sua particolarità conosceremo questo pomeriggio? Sicuramente impressionerà ancora una volta con il suo look super choc.



