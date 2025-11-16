Amleto è mio fratello è un film che vede protagonisti attori con disabilità insieme a Claudia Gerini, Vincenzo Salemme, Margherita Buy e altri grossi nomi

Amleto è mio fratello, film su Rai 2 diretto da Francesco Giuffrè

Domenica 16 novembre 2025, il pomeriggio di Rai 2 propone, alle 15.20, la commedia drammatica italiana Amleto è mio fratello, una pellicola del 2023 diretta dal regista Francesco Giuffrè. L’opera nasce con l’intento di sensibilizzare verso la disabilità, grazie al continuo impegno del regista nel teatro con attori diversamente abili. I protagonisti sono infatti quattro esordienti Paolo Vaselli, Andrea De Dominicis, Carlo Di Bartolomeo e Paolo Giliberti.

Accanto a loro un cast di stelle del cinema italiano: Claudia Gerini, Margherita Buy, Vincenzo Salemme (che interpreta se stesso), Francesco Paolantoni, Nino Frassica. Francesco Giuffrè firma anche la sceneggiatura, assieme a Pier Belloni.

Perché Paola è assente ad Amici 25: sta male? Fan in ansia/ "Non si è esibita in puntata"

La trama del film Amleto è mio fratello: quattro ragazzi diversamente abili in viaggio per il sogno di recitare

In Amleto è mio fratello, ci sono Andrea, Carlo, Paolo e Paolone, quattro ragazzi che fanno parte di una compagnia teatrale di attori con disabilità. Quando vengono a conoscenza che al Teatro San Ferdinando di Napoli si terrà il provino per lo spettacolo dell’Amleto di Shakespeare, i ragazzi non ci pensano un attimo e partono con il pulmino dell’associazione, senza dirlo a nessuno! I parenti e gli assistenti sociali, allarmati, avvisano le Forze dell’Ordine, assieme al commissario Claudia Grani che cominciano a cercarli senza sosta: nel frattempo i nostri 4 protagonisti fanno tanti incontri nel loro percorso ed è qui il succo della storia.

Chi è Opi e perché fa l'esame ad Amici 25/ I conflitti col padre e il rapporto speciale con Michelle

Le avventure e le disavventure sono così tante che per loro sarà una vera odissea: il viaggio inizia male perché i quattro si fanno rubare il furgoncino al primo autogrill. Come si fa ora? Autostop, suore, persone di buon cuore ma anche Lucifero, Gatto con volpe contemporanei sono in agguato come in un Pinocchio moderno che mischia ad arte ilarità con momenti di riflessione.

Riusciranno i nostri eroi post-moderni ad arrivare al teatro di Napoli e presenziare al provino?