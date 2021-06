“Ammazzo tutti” uomo minaccia passanti a San Pietro/ Nello zaino 8 coltelli da cucina

Momenti di panico oggi a Roma dove un uomo di 46 anni ha minacciato alcuni passanti gridando “Vi ammazzo tutti” brandendo un coltello da cucina. L’uomo è di nazionalità francese e, come riferisce Today.it è stato fermato dalla polizia locale colto in flagranza di reato. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di oggi nel Rione Borgo, a poca distanza da San Pietro. Il soggetto fermato è apparso in condizioni di alterazione ed avrebbe osato oltre fino a posare il coltello sul volto di una donna italiana che si trovava seduta al tavolo di un ristorante della zona. Oltre a minacciare di morte i passanti il 46enne avrebbe anche sputato addosso alla gente.

INDICE RT 0.69, MONITORAGGIO ISS 25 GIUGNO/ Incidenza a 11, preoccupa variante Delta

Ad intervenire sono stati gli agenti del gruppo Prati che sono riusciti a bloccare l’uomo mentre era intento a dirigersi con la medesima aria minacciosa verso la Basilica di San Pietro. All’interno del suo zaino sarebbero stati rinvenuti ben otto coltelli da cucina.

“AMMAZZO TUTTI” UOMO MINACCIA PASSANTI A SAN PIETRO CON COLTELLO

L’uomo 46enne che ha seminato il panico nei pressi di San Pietro brandendo un coltello e portando con sè altre lame nello zaino è stato fermato ed arrestato, nonché affidato successivamente alle cure del personale medico per tutti gli accertamenti sanitari del caso anche alla luce dello stato alterato in cui è stato rinvenuto all’arrivo dei poliziotti. La polizia di Stato si sta occupando di ulteriori verifiche legate alle minacce del 46enne visibilmente alterato. Secondo il portale RomaToday, il soggetto identificato sarebbe stato solo denunciato a piede libero per resistenza, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. Senza l’intervento puntuale delle forze dell’ordine il francese avrebbe potuto probabilmente commettere una vera e propria strage, fortunatamente sventata grazie anche all’arrivo di una volante del Commissariato Borgo della Polizia di Stato. Le minacce ed i gesti commessi dall’individuo, tuttavia, hanno messo in subbuglio un intero quartiere.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 giugno (conc 25/2021)

LEGGI ANCHE:

MADONNA MEDJUGORJE, MESSAGGIO 25 GIUGNO/ "Pregate per la pace e la libertà perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA