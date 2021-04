Amodio e Francesca, Uomini e Donne/ “Mi ha regalato un completo intimo…”

Procede a gonfie vele la conoscenza tra Amodio e Francesca, nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Se il rapporto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta non decolla, diverso è il discorso per Amodio e Francesca. Dopo essersi scambiati qualche sguardo in studio e aver deciso di conoscersi uscendo insieme, nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 22 aprile, al centro dello studio, il cavaliere e la dama non solo confermano l’intenzione di continuare a conoscersi, ma raccontano di stare molto bene insieme. I due che escono ormai da un po’ di tempo, in ccasione del mesiversario si sono scambiati dei regali. Se Francesca ha puntato su una crema perchè ama l’uomo che si prende cura di sè, Amodio ha preferito regalarle un completo intimo.

AMODIO E FRANCESCA NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE?

Raggiante e felice di come sta procedendo la conoscenza con Amodio, Francesca racconta di aver trascorso una serata romantica con il cavaliere. “Mi ha regalato della lingerie, un completo e l’ho visto come un auguro. Non ho visto il regalo come qualcosa di malizioso”, spiega Francesca. “Un regalo anche per lui”, commenta Gianni Sperti. “Mi piace, mi piace frequentarlo”, aggiunge ancora la dama. I due, poi, raccontano di sentirsi spesso. Il cavaliere, in particolare, spiega di raccontarle i dettagli della sua giornata per coinvolgerla e per soddisfare la sua voglia di conoscere tutto di lui. Tra i due, dunque, va tutto a gonfie vele. Nascerà l’amore?

