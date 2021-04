Amodio e Francesca, Uomini e Donne/ “Mi ispira fiducia, è una persona pulita…”

Amodio e Francesca emozionano il pubblico di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over, nella puntata trasmessa il 14 aprile, si sono accomodati al centro dello studio per raccontare come procede la loro conoscenza. Eleganti, sorridenti e felici di rivedersi, i due nuovi protagonisti del trono over ammettono di essere stati immediatamente colpiti l’uno dall’altra. Come racconta Amodio, è bastato uno sguardo e, successivamente un sorriso, per portarli ad uscire insieme. La frequentazione è iniziata lo scorso 12 marzo e tutto procede a gonfie vele. Il cavaliere ammette di essere molto preso da Francesca, di stare bene con lei e di voler andare avanti nella frequentazione sperando che l’interesse possa trasformarsi in un sentimento vero, puro e profondo. Francesca è dello stesso parere?

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Nicola Vivarelli? Senza Tina...

AMODIO E FRANCESCA NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE?

Francesca conferma tutte le parole di Amodio. La dama del trono over, nello studio di Uomini e Donne, confessa di voler portare avanti la frequentazione e di essere felice di aver incontrato un uomo come Amodio che definisce una persona “vera, pulita”. Francesca non nasconde di sognare il matrimonio, una famiglia e spera di riuscire a trovare un uomo con cui realizzare i suoi sogni. Ciò che è piaciuto a Francesca è stato anche il suo atteggiamento che è stato sempre rispettoso e non ha bruciato le tappe trascorrendo con lei il tempo in modo piacevole. Dopo la proposta di matrimonio di Salvio e Luisa, Amodio e Francesca formeranno una nuova coppia?

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Crisi con Alessio? L'arrivo di Bohdan...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Tina Cipollari è sparita ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA