“Amor ch’a nullo amato amar perdona”/ Paolo e Francesca, i peccatori carnali

“Amor ch’a nullo amato amar perdona” è il centotreesimo verso del canto quinto nell’inferno della Divina Commedia di Dante. Stiamo parlando di uno dei versi più famosi di tutta la storia della letteratura italiana. Il canto di cui fa parte, il quinto, è prevalentemente dedicato a Francesca da Rimini, l’amante di Paolo Malatesta, sposata con il fratello Gianciotto. La storia racconta che il compagno di Francesca scoprirà il tradimento e in preda alla collera ucciderà entrambi. Ecco perché le due anime vengono confinate nel secondo girone dell’inferno, ovvero quello rivolto ai peccatori carnali.

“Amor ch’a nullo amato amar perdona”, il secondo girone dell’inferno: i peccatori carnali

Nel secondo girone dell’inferno ci sono i peccatori carnali; Francesca e l’amante Paolo vengono inseriti nella schiera dei morti per amore, quella di Didone, con la condanna di eterna dannazione. Il verso spiega come e perché Francesca si innamora di Paolo. E, come tanti altri versi del canto, si presta a differenti interpretazioni: abbiamo da una parte la forza dell’amore passionale, ma anche l’amore del marito, che tragicamente perde la ragione quando scopre che Francesca lo ha tradito col fratello.

