Amore a la carte/ Su Rai 2 il film con Ashley Olsen

Amore a la carte va in onda oggi, 20 novembre, a partire dalle ore 17.30 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretto da Ellie Kanner. Tra gli attori più influenti scelti per il cast di Amore a la carte meritano di essere menzionati Ashley Olsen, Latonya Williams, Richard Cox e Autumn Reeser.

Questo lavoro è stato distribuito oltre i confini statunitensi poco dopo la sua produzione, ottenendo però scarsi risultati sia dal punto di vista della critica che degli incassi. Nonostante sia nata per la realizzazione e riproduzione televisiva, la sceneggiatura è stata aspramente criticata sia dagli esperti del settore che dagli spettatori. Anche i guadagni del film Amore a la carte sono stati segnalati decisamente al di sotto delle aspettative iniziali. Nonostante tutto, in Italia risulta tra le produzione romantiche più apprezzate degli ultimi anni.

Amore a la carte, la trama del film

Il film Amore a la carte è incentrato su una giovane donna di nome Maggie, alle prese con la dura convivenza tra interessi lavorativi e opportunità sentimentali. La sua attività da manager avanza in maniera florida, anche grazie all’incredibile contributo che riesca a garantire grazie ad impegno e dedizione.

La sua mansione è quella di gestire tutte le trattative commerciali con ipotetici acquirenti o con altre multinazionali. In particolare, la società per la quale lavora si occupa di distribuzione e gestione degli ordini di surgelati, soprattutto per le attività di ristorazione e simili. Un giorno, proprio in seguito ad un appuntamento di lavoro, ha modo di conoscere un rinomato chef del posto di nome Hank Daniels; quest’ultimo sembra avere subito un forte ascendente sulla donna. Oltre a parlare di lavoro infatti, tra i due sembra nascere fin da subito una forte intesa. A prescindere dal presunto interesse, Hank nasconde in realtà un inaspettato segreto.

La sua intenzione di collaborare con l’azienda di Maggie riguarda principalmente le condizioni economiche nella quali versa. Infatti, la sua attività rischia seriamente il fallimento e ottenere una collaborazione con una famosa multinazionale potrebbe salvare il suo futuro nel settore. Maggie, allo scuro di tutto contatta immediatamente il suo capo per cercare un accordo lavorativo e per proporgli la collaborazione con il famoso chef. Incredibilmente però l’uomo pare che fosse già a conoscenza delle terribili condizioni di Hank per cui decide di rifiutare ogni genere di proposta commerciale. Nonostante la delusione per le bugie, Maggie cerca in ogni modo di salvare l’attività dello chef; oltre a riuscire nell’impresa tra i due scoppia un reale sentimento d’amore destinato a durare a lungo.

