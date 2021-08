Amore a mille miglia, Canale 5/ Pronti per un pomeriggio strappalacrime?

Amore a mille miglia va in onda oggi, 7 agosto 2021, su Canale 5 a partire dalle 16.40. Si tratta di una commedia sentimentale del 2010 distribuita da Warnewr Bros Pictures. Il titolo originale è – Going the Distance – per la regia di Nanette Burstein nota per aver diretto importanti campagne pubblicitarie per conto della Nike e documentari dove ha ricevuto prestigiosi premi. Nel cast abbiamo Drew Barrymore che ottiene 1 nomination BAFTA come migliore promessa per il film – E.T. L’extra-terrestre – raggiunge l’apice del successo nel 2000 interpretando Dylan nel film – Charlie’s Angels – affianco a Cameron Diaz. Quache anno dopo la ritroviamo di nuovo nelle vesti di Dylan in – Charlie’s Angels: Piu’ che mai -. Nel cast c’è anche Christina Applegate che ha ottenuto nel 2020 una nomination Golden Globe come migliore attrice per la serie tv – Dead to Me -. Il protagonista maschile è Justing Long che ha prestato la voce americana a Alvin in – Alvin super star 1 e 2 -.

Amore a mille miglia la trama del film

Amore a mille miglia è un film sentimentale dove due giovani cercano disperatamente di tenere in vita la loro relazione anche se a tenerli lontani sono migliaia di chilometri. La trentunenne Erin interpretata da Drew Barrymore vive a San Francisco, ma per seguire un master in giornalismo si trasferisce pr un periodo di tempo a New York. Una sera in un bar conosce Garrett impersonato da Justin Long, con cui trascorre tutta la notte in sua compagnia. Nei giorni successivi all’incontro i due continuano a frequentarsi e iniziano a vivere un’intensa storia piena di sentimento e di amore. Dopo qualche mese, Erin è costretta suo malgrado a fare ritorno a San Francisco per non tornare più a New York. Sebbene la distanza che tiene divisi i due innamorati è enorme e contro il volere di tutti, decidono ugualmente di restare in contatto e non perdersi di vista, ma tenere vivo il loro amore anche se lontani. Nei mesi che seguono la coppia cerca di trovare la maniera per potersi incontrare. Intanto Garrett si sta dando da fare per cercare un nuovo lavoro vicino San Francisco, mentre Erin sta studiando tutte le maniere per chiedere un trasferimento a New York. Riusciranno i due innamorati a consolidare i loro sforzi e tornare a vivere insieme?

