Amore a mille… miglia/ Video, su Canale 5 il film con Drew Barrymore (22 giugno)

Amore a mille… miglia, il film che andrà in onda su Canale 5 alle ore 16,30 di oggi 22 giugno 2019. Fu il 2010 quando una commedia sentimentale, scritta e voluta sui vecchi schemi del cinema brillante, uscì nelle sale prodotta da New Line Cinema e Offspring Entertainment, una commedia dal titolo ‘ (Going the Distance)’. Commedia gradevole e positiva, la regia del film vide la firma di Nanette Burstein, cineasta da noi quasi sconosciuta ma non del tutto. La regista nata a Buffalo, nello stato di New York, ha lasciato traccia di se nel mondo delle serie televisive con le stagioni di ‘New Girl’, e sempre un’altra serie televisiva ‘Non fidarti della str**** dell’interno 23 (Don’t Trust the B—- in Apartment 23)’, l’ha definitivamente lanciata nel mondo dello streaming dei nuovi network digitali.

Protagonista del film è la dolce Drew Barrymore, debuttante di lusso in tenera età nel film ‘Stati di allucinazione (Altered States)’ con uno strepitoso William Hurt protagonista nel 1980, mentre già l’anno successivo la piccola promessa del cinema conquistava tutto il mondo, assieme al giovane Henry Thomas, con il tenero film targato Spielberg ‘E.T. l’extra-terrestre’. Al suo fianco c’è il quasi sconosciuto Justin Long, in realtà outsider comparso in film come ‘Die Hard – Vivere o morire (Live Free or Die Hard) ‘ o ‘The Conspirator’ con la regia di Robert Redford. Le musiche del film sono composte dal navigato musicista dedito da anni al cinema Mychael Danna.

Clicca qui per il trailer

Amore a mille… miglia, la trama del film

Leggiamo nel particolare la trama di Amore a mille… miglia. Galeotta fu la vacanza a New York dove Erin e Garrett s’incontrano, si piacciono, subiscono le frecce di Cupido, flirtano, s’innamorano, si appassionano, non possono più stare l’uno senza l’altra. Sì perché mentre Erin torna nella sua San Francisco, oltre mille miglia di distanza uno dall’altra, due cuori separati da fusi orari e stati, deserti e pianure, montagne e foreste, praterie e laghi che non possono stare l’uno senza l’altra. Gli amici non sono d’accordo sulla relazione a distanza ma, si sa, i cuori non possono essere divisi se battono all’unisono e la lontananza non fermerà un amore intenso e romantico sino all’osso!

Il trailer del film “Amore a mille… miglia”





© RIPRODUZIONE RISERVATA