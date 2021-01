Amore a Salisburgo/ Su Rai 2 il film con Tom Millen (oggi, 2 gennaio 2021)

Amore a Salisburgo è un film che andrà in onda oggi, 2 gennaio, su Rai 2 alle ore 15:25. Questo film appartiene al genere sentimentale ed ha debuttato nell’anno 2018. Questa pellicola è stata diretta da Alexander Peter Lercher che figura anche nelle vesti di sceneggiatore e produttore. Nel cast del film sono presenti anche diversi attori internazionali come Tom Millen, Aude des Palliares, Kelly Bishop, Alfons Haider, Therese Olivia Robinson, Vivien Wulf e David Burnell. Questo film è una produzione tedesca ed ha conquistato tutti in patria. Per questa ragione è stato proposta anche in altri paesi europei come l’Italia.

Amore a Salisburgo, la trama del film

Leggiamo la trama di Amore a Salisburgo. Freddie è un giovane che si vede costretto a vivere una vita che non desidera. Difatti, questo giovane uomo deve diventare un banchiere di successo, cercando di adempiere quello che è stato il destino imposto dal padre. Da tradizione di famiglia quindi, Freddie deve adempiere quello che la generazione porta avanti da secoli. Tuttavia, i suoi sogni e le sue ambizioni sono ben diverse.

Difatti, Freddie da tempo coltiva una passione sfrenata per la musica classica e desidera diventare quello che tutti possono riconoscere come un musicista di successo. Naturalmente, questa sua passione si scontra totalmente con il volere del padre e con la materia che gli viene imposta.

La musica classica viene dal cuore ed ha bisogno di creatività per essere espressa al meglio, ma fare il banchiere richiede abilità totalmente differenti. Tuttavia, il suo mondo viene sconvolto dall’arrivo di Annabelle una ragazza che porterà un caos positivo nella sua vita. Attraverso la relazione con Annabelle, Freddie scoprirà quelle che sono le vere e proprie priorità nella sua vita e si concentrerà per portare a termine i propri sogni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA