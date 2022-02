Amore a sorpresa/ Su Rai 2 il film diretto da Bradley Walsh

Amore a sorpresa, film di Rai 2 diretto da Bradley Walsh

Amore a sorpresa va in onda oggi, domenica 13 febbraio, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto tra Stati Uniti d’America e Canada nel 2018, diretto da Bradley Walsh.

Nel cast del film troviamo Lacey Chabert, Andrew W. Walker, Peter MacNeill, Tara Yelland, Kevin Claydon e Cindy Sampson. Della durata di 84 minuti è un film romantico adatto soprattutto a un pubblico femminile. Dolce e pieno di affetto ha al suo interno tantissimi momenti straordinariamente emotivi.

Amore a sorpresa, la trama del film: una giovane di nome Chloe

Il film Amore a sorpresa racconta le vicissitudini di una giovane ragazza di nome Chloe alle prese con una sconvolgente. Il padre ha infatti deciso di cedere finalmente la storica cantina di famiglia accettando la proposta di un rappresentante di nome Seth. La situazione chiaramente getta nella disperazione le ragazza, ancora provata dalla morte della madre. Tanto basta a scatenare un’accesa discussione con il padre, al termine della quale decide di recarsi al cottage di famiglia per meditare sull’accaduto e ritrovare un po’ di tranquillità. Arrivata all’abitazione rimane stupida dallo stato di abbandono del luogo, ormai lasciato a se stesso proprio dopo la tragica scomparsa della madre.

Entrando nella casa però scopre qualcosa di misterioso; trova infatti una lettera di uno sconosciuto affittuario che invoca il suo aiuto. Il tale lascia come firma il nome di Handyman, ma con poche esitazioni Chloe sceglie di aiutate l’uomo scrivendo una lettera di risposta e firmandosi I need of repairs. Dalla richiesta di aiuto i due iniziano a scambiarsi tenere attenzioni, finendo per flirtare l’uno con l’altro. Solo più tardi la giovane scopre che dietro l’uomo senza identità si cela proprio il rappresentante che aveva acquistato la cantina di famiglia, Seth. Nonostante i dissidi tra i due, la ragazza troverà finalmente la serenità, prima riappacificandosi con il padre e poi coronando il suo sogno d’amore.

Il video del trailer del film “Amore a sorpresa”





