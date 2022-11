Amore ad Harbor Island/ Su Rai 2 il film con Brenda Matthews e Morgan Kohan

Amore ad Harbor Island, film di Rai 2 diretto da Lucie Guest

Amore ad Harbor Island va in onda oggi, domenica 20 novembre, a partire dalle ore 16.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto in Canada nel 2020 e diretto da Lucie Guest. Per il cast è da menzionare la partecipazione di Brenda Matthews, Morgan Kohan e Marcus Rosner.

Il film Amore ad Harbor Island è stato realizzato sfruttando le ambientazioni di una città realmente esistente, ovvero Harrison Mills. Si tratta di una località situata in Canada, ovvero il paese di produzione. Il titolo tradotto in italiano è fedele all’originale, ovvero Love on Harbor Island. I protagonisti delle vicende narrate nel film Amore ad Harbor Island sono interpretati da Marcus Rosner e Morgan Kohan, attori che hanno avuto l’onore di collaborare anche in altri progetti cinematografici seppur di minor successo.

Amore ad Harbor Island, la trama del film

Il film Amore ad Harbor Island ha come protagonista una giovane ragazza di nome Lily, alle prese con molteplici impegni lavorativi nell’ambito del design per interni. Nonostante i molteplici interessi, concentra la maggior parte delle sue energie proprio nell’attività lavorativa al punto da diventare in poco tempo una delle realtà più emergenti nell’area di Seattle. La fama guadagnata non le permette però di dimenticare le sue origini e in particolare l’anziana zia di nome Maggie che gestisce una sorta di bed and breakfast nel suo paesino d’origine.

Quest’ultima inizia ad avere alcune difficoltà dal punto di vista del personale e decide di cercare supporto proprio contattando la nipote proponendo di prestare servizio per un determinato periodo presso la struttura. Chiaramente, visto l’affetto tra le due, Lily non batte ciglio e accetta immediatamente la proposta, soprattutto in virtù della suggestiva opportunità di ritornare a contatto con le sue radici.

Al suo arrivo infatti la nostalgia prende il sopravvento e ogni angolo della piccola località le ricorda qualcosa del passato. Durante il periodo lavorativo ha inoltre modo di conoscere una persona che ben presto sarà destinata a cambiarle la vita. Si tratta di un uomo di nome Marcus, operativo nel settore dell’addestramento di cani da salvataggio. Nonostante appartengano a due mondi particolarmente diversi, l’intesa sembra sbocciare al primo incrocio di sguardi. Sono infatti diversi i momenti dove i due riescono a trovare modo di parlare e raccontarsi, trovando oltretutto diversi punti in comune dal punto di vista caratteriale. Con il crescere del sentimento Lily inizia a trovarsi davanti ad un bivio piuttosto ostico. Tutto ciò che riguarda la sua vita professionale si trova infatti a Seattle; l’idea di condividere la propria quotidianità con Marcus nella sua piccola città era dunque un’alternativa non prevista. Alla fine però, l’amore vince sulle sue aspirazioni professionali e sceglie di trasferirsi stabilmente in paese per costruire il suo futuro al fianco di Marcus.

