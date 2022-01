Amore ad Harbor Island/ Su Rai 2 il film del ciclo romantico di Hallmark

Amore ad Harbor Island, film di Rai 2 diretto da Lucie Guest

Amore ad Harbor Island sarà trasmesso su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 8 gennaio, a partire dalle 15:40. Si tratta di una pellicola realizzata in Canada nel 2020 da diverse case cinematografiche e trasmesse per la prima volta su Hallmark Channel sul circuito televisiva americano.

La regia è stata curata da Lucie Guest la quale si è occupata anche del progetto dedicato allo sviluppo e alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti tra gli altri Morgan Kohan, Marcus Rosner, Brenda Matthews, Emma Cam, Jeff Gonek, Shawn Ahmed e Mark Brandon.

Amore ad Harbor Island, la trama del film: un ritorno alle origini

Leggiamo la trama di Amore ad Harbor Island. Nella città americana di Seattle vive una donna di nome Lily che svolge la professione di interior designer. Fin da bambina ha sempre il coltivato il sogno di poter lavorare nel mondo dell’arredamento e soprattutto nella progettazione degli spazi interni delle case dei propri clienti per mostrare tutto il suo talento e la sua capacità creativa. Purtroppo per una serie di situazioni, è costretta a tornare nella sua cittadina natale per dare un supporto concreto alla sua adorata zia Maggie. Quest’ultima è rimasta da sola ed ora deve gestire come meglio può il bed and breakfast realizzato in un caratteristico locale che si affaccia direttamente sul porticciolo della cittadina.

Questo suo ritorno alle origini sarà per Lily motivo per ricordare tante situazioni ed episodi che hanno caratterizzato la sua infanzia e adolescenza e soprattutto incontrare nuovamente i vecchi amici con cui ha condiviso tanti momenti felici di vita. Inoltre durante i suoi lavori per riorganizzare il bed and breakfast si trova a fare la conoscenza di uno strano ospite di nome Marcus. Si tratta di una persona quanto mai interessante con il quale c’è immediatamente grande empatia. Lui, peraltro, svolge una professione decisamente intrigante ossia è pilota di idrovolante e si occupa del trasporto aereo di cani da salvataggio. I due iniziano a frequentarsi con sempre maggiore assiduità fino a che scoppia il classico colpo di fulmine che permetterà ad entrambi di riprogrammare il loro futuro e di iniziare una vita di condivisione fatta proprio nella stessa cittadina dove peraltro la donna potrà occuparsi anche della sua vecchia passione di progettista di spazi residenziali e di luoghi di lavoro. Una improvvisa e meravigliosa storia d’amore tutta da vivere e godere.

