Amore ai tempi del Coronavirus/ Ultra 80enni si vedono ogni giorno alla frontiera

L’amore ai tempi del Coronavirus sta anche nella vicenda raccontata da Il Fatto Quotidiano. Due innamorati Over 80 che ogni giorno si incontrano e salutano al confine tra Germania e Danimarca: protagonisti della vicenda sono Karsten Tuchsen Hansen, 89 anni, e Inga Rasmussen, 85 anni. Nel loro racconto echeggiano storie vere, passate ma non per questo meno toccanti, dei tantissimi che per quasi 30 anni sono stati separati dal Muro di Berlino e che, pure distanti pochi metri, per ragioni politiche e del tutto estranee alla loro normale vita non hanno potuto abbracciarsi o scambiare due chiacchiere. Se non altro Karsten e Inga possono vedersi, guardarsi negli occhi e chiacchierare (con caffè e biscotti, ci viene detto): tuttavia, a causa delle frontiere chiuse per debellare il Covid-19, possono limitarsi a quello, ciascuno seduto sulla propria panchina al di qua del confine nazionale.

Il luogo dell’incontro è Aventoft, una cittadina della Germania settentrionale: qui sorge la frontiera con il Sud della Danimarca. In tempi normali il confine sarebbe attraversabile liberamente, essendo che entrambi i Paesi fanno parte dell’Unione Europea; oggi però sono giorni di pandemia, e il Coronavirus ha chiuso tutto. Quelle che erano le abitudini quotidiane oggi non sono più tali, e ci si sta abituando a vivere isolati; Karsten (tedesco) e Inga (danese) solitamente si frequentavano ed erano soliti trascorrere gran parte delle settimane in casa di lui, ma adesso che non possono farlo hanno trovato un modo originale per stare comunque insieme: rispettando la distanza di sicurezza, ciascuno nella propria nazione, e condividendo qualche ora insieme chiacchierando del più e del meno. Anche qui, come in altre vicende già raccontate, c’è tanta umanità e desiderio di condivisione, anche quando i fattori esterni sembrano cospirare contro l’uomo.

L’AMORE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Lui arriva da Suederlueng, una cittadina vicina al confine che qualche anno fa era salita agli onori delle cronache grazie alla bizzarra promozione di un supermercato locale, che aveva promesso un buono da circa 250 euro ai primi clienti che si fossero presentati nudi a fare la spesa; si serve di una bicicletta elettrica per raggiungere il luogo dell’appuntamento, mentre lei vive a Gallehus, circa 20 chilometri a Nord della frontiera, e utilizza un’automobile. Le cronache ci dicono che si conoscono da due anni, e che anche oggi non rinunciano al loro appuntamento: una storia che passerebbe sotto silenzio se si trattasse di adolescenti e giovani, il fatto che entrambi abbiano ampiamente superato gli 80 anni scalda il cuore, e ci dice che l’amore e i rapporti umani non conoscono limiti di età e, anzi, possono essere ancora più veri e sinceri di prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA