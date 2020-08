Amore con interessi/ Su Italia 1 il film con Michael J.Fox (oggi, 9 agosto 2020)

Amore con interessi va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 15:50. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1993 con la regia di Barry Sonnenfeld, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Mark Rosenthal e Lawrence Konner mentre le musiche della colonna sonora sono di Bruce Broughton. La scenografia è stata realizzata da Peter S, Larkin, il montaggio è stato eseguito da Jim Miller e nel cast sono presenti Michael J. Fox, Gabrielle Anwar, Debra Monk, Anthony Higgins e Michael Tucker.

Amore con interessi, la trama del film

Ecco la trama di Amore con interessi. Nella città di New York all’interno di un lussuoso albergo c’è il giovane Doug che lavora come portiere. Un lavoro che lui adora e che peraltro gli ha permesso di cullare il sogno nel cassetto di poter avere un giorno un albergo tutto suo da gestire. Per riuscire a soddisfare questo suo desiderio, cerca di risparmiare ogni singolo centesimo che gli viene retribuito e che soprattutto gli viene dato in mancia. Lui per altro sa comportarsi benissimo durante le ore di lavoro diventando un vero e proprio punto di riferimento per i tanti clienti dell’albergo per i quali riesce a soddisfare ogni genere di richiesta ed esigenza in qualsiasi momento della giornata. Un giorno il ragazzo fa la conoscenza di una bella donna di nome Andy. Praticamente è amore a prima vista, ma dovrà fare i conti con un’altra specifica esigenza in quanto la donna è l’amante di un uomo sposato a cui lui si è rivolto per ottenere il finanziamento necessario per aprire il suo albergo.

In pratica, il finanziatore si dice pronto a valutare con attenzione il progetto purché Doug gli dia una mano nella gestione del rapporto sentimentale con Andy. Insomma, il ragazzo è costretto a passare molto tempo libero con quella donna di cui è pazzamente innamorato allo scopo di usare costantemente l’investitore delle sue tante assenze e quindi tenerla buona. Tuttavia, con il passare dei giorni e con la possibilità di frequentarsi sempre di più, l’uomo si rende conto di non poter reprimere questo suo sentimento per cui si dice pronto a mettere da parte il sogno di aprire un proprio albergo privato pur di coronare il suo sogno d’amore al fianco della ragazza. Questo suo intendimento incontrerà tantissimi ostacoli, in quanto l’investitore non solo si farà da parte, ma sfrutterà anche alcune conoscenze tra gli agenti del fisco per creare problemi e vendicarsi di Doug. Alla fine l’amore trionferà e soprattutto Doug troverà un insperato investitore.

