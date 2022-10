Amore Criminale, 1a puntata/ Diretta streaming video Rai 3: morte di Antonia Bianco

La prima puntata della nuova serie di “Amore Criminale”, quest’anno condotta da Emma D’Aquino, va in onda in diretta giovedì 20 ottobre a partire dalle 21.25 su Rai 3 ed anche in streaming su Rai Play. L’episodio della trasmissione incentrata su drammatici casi di femminicidio ha questa sera al centro la storia della morte di Antonia Bianco, avvenuta nel 2012, quando aveva 43 anni, per mano del suo ex compagno nonché padre del suo terzo figlio.

La terribile vicenda viene raccontata direttamente da chi l’ha vissuta in prima persona, ovvero Florencia, figlia della vittima, che dopo la morte della mamma ha creato una associazione per gli orfani di femminicidio. Era ancora una bambina quando Carmine Buono, l’assassino, è entrato nella loro vita. L’uomo aveva già una moglie e dei figli, ma la donna lo scoprì soltanto quando era ormai incinta. Aveva già subìto diverse umiliazioni e prevaricazioni, ma per il bene del bambino continuò a frequentarlo. È al culmine di una lite che il carnefice l’ha ferita mortalmente al cuore con un’arma da taglio, uno stiletto dalla lama sottilissima, provocandole una emorragia interna.

La prima puntata di “Amore Criminale”, che ripercorre le tappe della drammatica storia di Antonia Bianco, la quarantatreenne uccisa dall’ex compagno Carmine Buono, oltre a potere essere seguita in diretta in televisione su Rai 3 giovedì 20 ottobre a partire dalle 21.25, potrà essere visionata anche in contemporanea in streaming sulla piattaforma Rai Play nella sezione “Dirette” da smartphone, tablet e computer attraverso il sito ufficiale oppure l’applicazione ufficiale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING.

Per coloro che si sono persi la diretta televisiva o in streaming, successivamente, inoltre, l’intero episodio della trasmissione incentrata su casi di femminicidio potrà essere rivisto in replica in mobilità tramite le medesime, ovvero accedendo al sito ufficiale oppure all’applicazione ufficiale di Rai Play nella apposita sezione “Guida Tv/Replay” sotto la voce “Canali Tv”.











