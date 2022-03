Amore Criminale, puntata 17 marzo 2022/ Streaming video tv: omicidio di Manuela Bailo

Amore Criminale, la puntata di oggi 17 marzo 2022, su Rai 3

La trasmissione Amore Criminale torna questa sera su Rai 3, con un ciclo di puntate in replica. Alla conduzione della trasmissione in onda questo giovedì 17 marzo 2022 e condotta da Veronica Pivetti, sarà ripercorsa la drammatica vicenda legata al delitto di Manuela Bailo, giovane donna 35enne impiegata in un centro di servizi amministrativi. Quella di Manuela è una della tante storie di femminicidio che siamo abituati a leggere tra le pagine di cronaca: Fabrizio Pasini, 48enne, è l’uomo nel quale Manuela aveva riposto tutta la sua fiducia, malgrado le continue bugie.

Conosciuto sul posto di lavoro, Pasini, sposato e padre di due figli, si presentò come separato. Quella fu solo la prima di una serie di menzogne che condurrà Manuela alla fine della sua giovane vita, durante i tre anni di relazione clandestina, fatta di continue promesse mai mantenute. Dopo aver condotto per lungo tempo due vite parallele, Fabrizio non riesce più a portare avanti il peso delle sue tante menzogne e dopo l’ennesima lite compie il drammatico delitto della donna alla quale diceva di amare.

Omicidio Manuela Bailo: come vedere Amore Criminale in tv e diretta streaming

Durante la puntata in replica di Amore Criminale di oggi 17 marzo ripercorreremo tutte le tappe del drammatico omicidio di Manuela Bailo, fino all’arresto di Fabrizio Pasini ed alla sua condanna. L’uomo, dopo aver ucciso la 35enne, partì insieme alla sua famiglia in vacanza in Sardegna ma al suo ritorno non poté sfuggire alle proprie responsabilità. Pasini è stato condannato con sentenza definitiva a 16 anni con rito abbreviato.

La trasmissione Amore Criminale, condotta da Veronica Pivetti, è realizzata grazie alla preziosa collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La puntata di oggi, oltre ad andare in onda sulla terza rete Rai, potrà essere seguita in contemporanea streaming su RaiPlay nella sezione “Dirette” e successivamente in replica accedendo alla sezione “Guida Tv/Replay” sotto la voce “Canali Tv”. Oltre al portale è disponibile anche l’app RaiPlay che permette la visione della puntata in streaming anche in mobilità tramite connessione wifi o in 3G.

