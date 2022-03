Amore Criminale, puntata 31 marzo/ Streaming video tv: femminicidio Norina Matuozzo

Amore Criminale, la puntata di oggi 31 marzo 2022, su Rai 3

Nella prima serata di oggi, giovedì 31 marzo, torna su Rai3 l’appuntamento con Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti e incentrato su drammatici casi di femminicidio. Al centro della serata, la storia di Norina Matuozzo, giovane mamma 36enne della provincia di Napoli, uccisa per mano dell’uomo che diceva di non poter vivere senza di lei. Amore Criminale ripercorrerà la giovinezza di Norina, quando appena maggiorenne decise di andare a lavorare per poter avere una propria indipendenza economica. E proprio mentre si recava sul posto di lavoro, farà la conoscenza dell’uomo che sarebbe diventato prima suo marito e padre dei suoi figli, poi il suo assassino.

Lui è Salvatore Tamburrino, pregiudicato più grande di lei e, si dice, legato al clan di Di Lauro del quale cura personalmente anche la sua latitanza. Sei mesi dopo l’inizio della loro relazione, Salvatore finisce in carcere dove ci resterà per i successivi sette anni. Nel frattempo però Norina, incinta del loro primo bambino e sempre più innamorata di lui, deciderà di sposarlo nel penitenziario in cui è detenuto. Quando Salvatore esce dalla prigione inizia la loro convivenza che tuttavia non sarà affatto rose e fuori tra liti, tradimenti da parte dell’uomo, che nel frattempo continua a svolgere attività criminali, e violenze anche davanti ai figli.

Omicidio Norina: come vedere Amore Criminale in tv e diretta streaming

Il femminicidio di Norina, al centro della nuova puntata di Amore Criminale, segue il classico copione: quando la donna deciderà di lasciare il marito violento, lui si vendicherà uccidendola nel modo più brutale, sotto lo sguardo dei loro figli. Poi confesserà tutto ed aiuterà anche gli inquirenti a far catturare il boss Di Lauro, diventando collaboratore di giustizia. Ma non sarà questo sufficiente ad evitargli l’ergastolo, confermato in primo e secondo grado.

La trasmissione Amore Criminale vede la collaborazione della Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La puntata di oggi 31 marzo della trasmissione proporrà ancora una volta una storia in replica. Oltre a poter essere seguita sulla terza rete Rai, potrà essere visionata in contemporanea streaming su RaiPlay nella sezione “Dirette” e successivamente in replica nella apposita sezione “Guida Tv/Replay” sotto la voce “Canali Tv” e tramite l’app RaiPlay che permette la visione della puntata in streaming anche in mobilità.

