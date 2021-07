Amore, cucina e curry/ Video, su Rai 2 il film con Charlotte Le Bon (oggi, 11 luglio)

Amore, cucina e curry sarà trasmesso oggi, domenica 11 luglio 2021, su Rai 2 a partire dalle ore 21.00. Si tratta di un thriller il cui titolo originale è The Hundred-foot Journey. La regia è di Lasse Hallstrom, lo stesso che ha diretto nel 2000 – Chocolat – la pellicola si ispira al romanzo di Richard C. Morais. Il film è uscito nelle sale statunitensi l’8 agosto 2014, mentre in Italia è uscito due mesi dopo. Il cast è composto da: Manish Dayal (Hassan), Charlotte Le Bon (Marguerite) e Helen Mirren (Madame Mallory). Tra i produttori troviamo anche il maestro del cinema da videocassetta Steven Spielberg insieme a un personaggio molto importante della tv statunitense come Oprah Winfrey oltre anche a Juliet Blake.

Amore, cucina e curry, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amore, cucina e curry. Il giovane Hassan dopo aver perso la madre in un incendio provocato da rivalità politiche, lascia l’India e parte per l’Europa con la famiglia. Dopo un po’ di tempo passato a Londra, si trasferisce a Lumière dove il padre pensa proprio in questo luogo tranquillo di concretizzare un futuro prospero proseguendo l’attività di ristoratori. Il locale ottiene un buon risultato, la clientela è soddisfatta, ma le cose non vanno come dovrebbero andare, difatti di fronte al ristorante ce n’è un altro stellato Michelin.

I tentativi di fare fuori gli indiani sono molti, Hassen nel frattempo diventa uno chef raffinato e farà di tutto per dimostrare il suo talento. I due ristoranti sono praticamente l’uno l’opposto dell’altro. Da una parte c’è Le Saule Pleureur gestita dall’austera Madame Mallory in cui domina nelle cucine lo chef Mallory, dall’altra parte c’è il colorato Manish pieno di sapori e profumi. Due modi differenti di interpretare la cucina. Inizia infatti una “battaglia culinaria” fatta di sabotaggi, dispetti, boicottaggi e l’incendio del ristorante indiano. Quando Madame ha l’occasione di assaggiare i piatti cucinati da Hassan si rende conto del talento che ha il ragazzo, tanto da offrirgli la possibilità di lavorare nel suo ristorante. Il ragazzo accetta e in breve tempo passa dalla parte della concorrenza.

Madame Mallory capisce quanto sia talentuoso tra i fornelli Hassan che lo elogia in continuazione. Hassan comincia ad avere successo, il ristorante grazie alle sue competenze ottiene la seconda stella Michelin, il successo convince il ragazzo a lasciare il piccolo paese e accettare un lavoro importante ma lontano dal villaggio dove ha trovato l’amore, il lavoro e il coraggio di andare avanti e osare. Hassan per concretizzare il suo sogno, lascia Marguerite e parte per Parigi dove la stampa lo riempie di elogi e diventa un personaggio influente nel campo della cucina e della ristorazione. Dopo qualche anno Hassan decide di ritornare a casa e ricominciare a lavorare nel ristorante di famiglia.

Il successo di Hassan è nella passione per la cucina che gli ha trasmesso la madre e al barattolo di spezie indiane che la famiglia ha portato con sé dall’India. La bravura di Hassan e l’amore permetteranno a suo padre e a Madame Mallory di mescolarsi dando vita a uno scambio di opinioni e a una nuova famiglia. Dall’unione di questo amore, Madame Mallory regala ad Hassan e Marguerite la possibilità di essere chef nel suo ristorante e provare a portare a casa la terza stella Michelin.

