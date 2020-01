Amore, cucina e curry/ Video, su Rai 2 il film di Lasse Hallstrom (oggi, 14 gennaio)

Amore, cucina e curry andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 14 gennaio, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia romantica del 2014 diretta da Lasse Hallstrom (Buon compleanno Mr. Grape, Le regole della casa del sidro, Chocolat) ed interpretata da Manish Dayal (Il palazzo del vicerè, L’apprendista stregone, la serie tv The resident), Helen Mirren (The Queen – La regina, L’inganno perfetto, Red), Charlotte Le Bon (The promise, Bastille Day – Il colpo del secolo, Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà) e Om Puri (East is East, La città della gioia, La guerra di Charlie Wilson). Amore, cucina e curry è stato prodotto, fra gli altri, da Steven Speilberg e dalla nota conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey. Il film è tratto dal romanzo di Richard Morais Madame Mallory e il piccolo chef indiano.

Amore, cucina e curry, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amore, cucina e curry. La famiglia Kadam decide di trasferirsi dall’India in Francia alla ricerca del benessere. Quando il padre (Om Puri) e la sua famiglia giunge nel piccolo paese di Saint-Antonin-Noble-Val decide subito di aprire un piccolo ristorante indiano, sfruttando soprattutto le abilità culinarie del figlio Hassan (Manish Dayal). I Kadam però aprono la loro attività proprio di fronte ad uno storico ristorante locale, il Le Saule Pleureur, dove lavora la grande chef Madame Mallory (Helen Mirren), già vincitrice di numerosi riconoscimenti, fra cui le prestigiose stelle Michelin. Comincia così una guerra sia culinaria che culturale fra i due ristoranti. Uno rappresenta infatti l’eccelleza della cucina francese, mentre il secondo la cucina etnica intesa nel modo più casalingo e popolare. Nonostante Madame Mallory sembri avere il coltello dalla parte del manico i Kadam si dimostrano incredibilmente coriacei e resistono a tutti i tentativi della chef stellata di costringerli a chiudere o trasferirsi. Nel frattempo però Hassan diventa un cuoco sempre migliore, tanto da stupire positivamente la rivale, che decide così di dare una possibilità al giovane indiano.

Il trailer di Amore, cucina e curry





