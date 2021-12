“Amore dà senso alla vita”/ Mapi Danna: “I suoi segreti? Gratitudine e pazienza…”

Mapi Danna, scrittrice, è intervenuta in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione televisiva “Il Caffè di Rai Uno”, parlando del suo libro “Ti amo anche oggi – Non per sempre ma ogni giorno”. Innanzitutto, l’autrice, dialogando con il conduttore Pino Strabioli, ha fornito la propria definizione del termine “amore“: “L’amore è essere a servizio di qualcun altro, servire dà senso alla nostra vita. Staremmo tutti a letto se non avessimo scopi. Tutte le nostre azioni si muovono perché sono utili e l’amore è il grande motore di tutto ciò che ci circonda”.

La donna ha poi svelato quali siano i segreti per una relazione sentimentale felice, evidenziando che tutto ha origine da un “esercizio alla gratitudine. Dire ‘grazie’ ha un senso compiuto e di valore e fa bene più a chi lo pronuncia che a chi lo riceve”. L’altro segreto è quello della pazienza: “Siamo in un momento storico in cui abbiamo risposte immediate sempre e subito, invece l’amore ha bisogno a volte di restare nella criticità e di storicizzarla. A volte bisogna soffrire anche un po’, guardare la situazione da fuori e capire se valga la pena buttare tutto. Riguardato con l’occhio di un tempo superato, ciò che ci succede si ridimensiona”.

MAPI DANNA: “NELL’AMORE BISOGNA CREDERCI, PERCHÉ NON È ASSOLUTAMENTE NORMALE RESTARE INSIEME PER TANTO TEMPO”

Nel prosieguo delle dichiarazioni rilasciate a “Il Caffè di Rai Uno”, Mapi Danna ha tenuto a precisare che quello del desiderio è “un tema molto forte” ed è “alla radice delle unione delle coppie che stanno insieme per tanti anni, che non si fondono mai”.

Certo è che nell’amore occorre credere fortemente e questo è il consiglio che l’autrice ha voluto dare a tutti i telespettatori del programma: “Dico a tutti di credere nell’amore, di credere che sia possibile, in quanto non è assolutamente normale restare insieme per tanto tempo, sia esso tradotto in 10, 20 oppure 30 anni”.

