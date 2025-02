Amore e morte a Venezia, film su Rai 2 diretto da Johannes Grieser

Martedì 11 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film giallo Amore e morte a Venezia (titolo originale: Der Tod kommt nach Venedig). Si tratta di un thriller del 2022 diretto dal tedesco Johannes Grieser, conosciuto per una serie poliziesca molto famosa in Germania, chiamata Helen Dorn e che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Kai-Uwe Hasenheit e Till Endemann. Il montaggio è di Stefan Wild.

Noemi "Ho vissuto anche io amori tossici"/ "La canzone di Sanremo è cucita addosso a me"

La pellicola Amore e morte a Venezia, distribuita da Das Erste e dall’ente radiotelevisivo austriaco ORF (Österreichischer Rundfunk), vede l’attrice teatrale tedesca Alwara Höfels nei panni della protagonista Anna. Il cast è, inoltre, composto dall’austriaco Christopher Schärf, dall’attrice premio Leone d’oro 1997 (assegnato nell’ambito della relativa Biennale di Venezia) Julia Stemberger, dallo svizzero Leonardo Nigro e da Filip Wyzinski. Le musiche di Amore e morte a Venezia sono state realizzate dai compositori Jens Langbein e Robert Schulte-Hemming. La prima del film è avvenuta il 6 agosto 2022 sulla famosa piattaforma on-demand ARD Mediathek.

Selvaggia Lucarelli/ La provocazione a Sanremo 2025: "Mi piacerebbe presentare il pezzo di Fedez"

La trama del film Amore e morte a Venezia: un quadro scomparso e una morte in circostanze sospette

In Amore e morte a Venezia il restauratore Lukas Albrecht muore in circostanze del tutto misteriose. Secondo la ricostruzione dell’accomodante e frettoloso commissario Mattia Santo, l’uomo potrebbe essere stato investito da un taxi acqueo dopo essere caduto accidentalmente in quello che è conosciuto come Canale dei Marani. Pare, inoltre, che la vittima abbia ustioni di secondo grado su una mano.

Anna (Alwara Höfels), moglie di Lukas Albrecht, conscia delle ottime capacità natanti del marito e del fatto che questi conoscesse perfettamente la laguna, non crede si sia trattato di un banale incidente e, così, da Vienna si reca a Venezia insieme al figlio undicenne Paul per identificare il cadavere. I due vengono accolti e ospitati dall’amico di famiglia Rafael con il quale lei inizia a indagare.

Jacopo Ettorre, chi è? Autore Sanremo 2025/ I successi al Festival da Alessandra Amoroso a "Tuta Gold"

Lukas, nella bottega del Museo Gambrini, stava lavorando al famoso “Ritratto di giovane donna” di Sandro Botticelli: di giorno si occupava del restauro e di notte della copia. L’originale sembra sia scomparso nel nulla e la direttrice del museo, Alexandra von Reuten, sospetta che Anna sappia dove si trovi.

La vedova, nel frattempo, scopre della stagista ligure Federica Patta: anch’essa con una evidente bruciatura sulla mano. Insieme al capitano del Dipartimento per la tutela dei beni culturali Carlo Gabato la donna mette alla luce altri elementi e novità senza dimenticarsi di un ulteriore elemento: la telefonata col marito di qualche giorno addietro dove il restauratore le aveva confidato i suoi turbamenti per essere stato minacciato.

Di lì a breve il direttore del museo viene trovato assassinato e Gabato racconta ad Anna di Rafael e della sua storia passionale con Federica. Grazie a un filmato della videosorveglianza, viene fuori la figura ambivalente dell’imprenditore miliardario di origini coreane Frank Lee per cui lavora un certo Schuster. Quest’ultimo non si risparmia nel pressare la giovane ligure a ritrovare l’originale.

Ben presto ogni nodo verrà al pettine: Lee e la sua offerta alla galleria in crisi, Lukas e il suo lavoro di falsificazione per Rafael, il deposito di Vienna dov’è custodito il Botticelli e persino l’assassino del povero restauratore Albrecht.