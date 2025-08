Amore e morte ai Caraibiè un avvincente thriller Lifetime. Un giallo deduttivo in cui scoprier l'assassino. Con Annika Foster e Mike Markoff

Amore e morte ai Caraibi, film su Rai 2 diretto da Lane Shefter Bishop

Sabato 2 agosto 2025, la prima serata di Rai 2 si tinge di giallo, con la messa in onda, alle 21:20, del thriller del 2022 dal titolo Amore e morte ai Caraibi. Si tratta di una produzione Lifetime Television, il canale satellitare americano dedicato al crime al femminile. La regia è di Lane Shefter Bishop, produttrice e regista televisiva che ha diretto altre pellicole ricche di suspense come Hacker Mortale e L’uomo che non ho mai sposato, ma anche film romantici come Mistletoe and Molly e Natale sotto le stelle.

La sceneggiatura è di Paul A. Birkett, le cui penna per il cinema spazia dal catastrofico (Ice Twisters, Storm Wars e Arachnoquake) al thriller (Inganno letale e Tutti i segreti di mio marito).

La protagonista è Annika Foster che interpreta la detective Cassady, dopo essere apparsa in altre produzioni Lifetime come Deadly Girls Night Out e Una sorella pericolosa. Il suo partner maschile è invece Mike Markoff nel ruolo di Travis, conosciuto in USA per la serie d’azione Death Squad. Completano il cast volti noti della tv come Scott Christopher (NCIS: Los Angeles), David Carey Foster (Il mentalista) e Yonel Dorelis (New Amsterdam).

La trama del film Amore e morte ai Caraibi: una passione fatale

In Amore e morte ai Caraibi, vediamo l’investigatrice Cassady Cruz in vacanza su un’isola caraibica da sogno. Qui incontra il seducente Travis King, con il quale scatta subito una passione travolgente. Un giorno però l’ex fidanzata dell’uomo, Minnie, viene trovata morta: si ritiene che si tratti di omicidio e il primo sospettato è proprio Travis.

Convinta dell’innocenza del suo amato, Cassady decide di risolvere il caso cercando il vero colpevole, ma più prosegue nelle sue ricerche più emergono scenari inquietanti, dove viene risucchiata in una spirale senza via d’uscita, in cui solo Travis la potrà salvare.

