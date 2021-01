Amore e Salute, oroscopo 2021 di Paolo Fox/ Quali sono i segni top?

Amore, ecco i segni al top secondo l’oroscopo Paolo Fox

Paolo Fox, ospite della puntata speciale “I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, ha svelato le previsioni dell’oroscopo 2021 segno per segno, ricordando sempre di “non credere, ma verificare. Sorridiamo con le stelle, non è una scienza l’astrologia, ma una disciplina”. In amore l’Ariete, segno molto passionale, punta a raggiungere alte vette, senza accontentarsi di risultati semplici. L’astrologo consiglia di cercare astri più sereni anche in estate. Per i Pesci da questo fine settimane inizia un buon transito di Venere che aiuterà a recuperare alcune distanze a livello sentimentale.

Tra maggio e giugno ci sarà la possibilità di pensare a qualcosa che riguarda l’amore, da perfezionare a dicembre. Per quanto concerne i sentimenti, il 2021 sarà l’anno del Capricorno per costruire qualcosa. Per i Gemelli che voglio un figlio il 2021 sarà un anno bellissimo. Il nuovo anno risveglia l’amore nella Bilancia, invece per lo Scorpione gennaio e febbraio potrebbero creare qualche dubbio nelle relazioni in crisi.

Oroscopo Paolo Fox 2021: salute, ecco le previsioni per il nuovo anno

Nel 2021 l’Ariete si libera di un Saturno contro, che lo ha messo a dura prova già dal 2019 influenzando anche la salute. C’è alle spalle tanta fatica: la prima cosa da fare in questo 2021 è scaricare la tensione. Febbraio e aprile sono mesi importanti per prendere decisioni per stare bene. Il Toro inizia l’anno sotto pressione e a febbraio potrebbe risentire di un po’ di agitazione. Il Cancro ha avuto qualche problema fisico a causa di un Saturno opposto da un paio d’anni: il 2021 è senza Saturno contro, quindi inizia una fase migliore.

Il 2021 per il Sagittario sarà un anno di recupero molto importante. I nati sotto questo segno saranno più ottimisti: marzo e aprile porteranno grande forza. La Bilancia deve sfruttare la bella contrazione di pianeti di febbraio che aiuterà i segni d’aria.



