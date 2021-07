Amore in alto mare/ Su Rai 1 il film con Aishwarta Raj (oggi, 4 luglio)

Amore in alto mare va in onda su Rai 1 nel pomeriggio di oggi, 4 luglio 2021, con inizio alle ore 16,00, una pellicola da batticuore e sentimenti nei quali s’incontrano diverse celebrità del cinema ‘al curry’. Dalla lontana India ci giunge questa produzione Excel Entertainment Junglee Pictures, un film in seguito tradotto in diverse lingue, piccolo successo mondiale nel genere Bollywood sentimentale distribuito da Amazon Prime con diverse traduzioni.

Il titolo originale è ‘Dil Dhadakne Do’, che possiamo tradurre con ‘lascia che il cuore batta’. In ‘Amore in alto mare’ troviamo una delle stelle del cinema indiano, ultimamente uscita dai confini della sua terra per rendersi celebre anche in Occidente, la bellissima Priyanka Chopra ultimamente resasi celebre con il film americano e indiano ‘La tigre bianca (The White Tiger)’, una bella avventura diretta da Ramin Bahrani.

Eppure protagonista della pellicola trasmessa da Rai 1 è la grande, amata, indiscussa regina del cinema hindi, antagonista di Miss Universo Aishwarya Raj, Shefali Shah, per quel sottile gioco di ruoli che nel cinema indiano vuole la bellissima, in questo caso la Chopra, nel ruolo della figlia scontenta ma alternativa nelle tradizioni e la mite Shah nel ruolo dell’amabile, sino ad un certo punto. Il fortunato uomo tra due dame è Anil Kapoor e i suoi baffoni famosi n tutto il mondo. Parliamo quindi di un classico blockbuster d’amore al sapor di cumino.

Amore in alto mare, la trama del film

Ora è il momento di andare a leggere la trama di Amore in alto mare. Nella capitale dello stato indiano, New Dehli, il ricco business man Kamal Mehra deve lottare per evitare il fallimento della sua azienda. Tra i tanti pensieri e problemi che lo accompagnano nel quotidiano ci sono le discussioni con la moglie Neelam, la figlia Ayesha, donna di successo a Mumbai, il figlio Kabir.

La stessa Ayesha, per quanto in carriera e nel pieno del suo successo personale, non è contenta della sua vita e della relazione con il marito. Insomma, ognuno di loro ha un motivo per cambiare qualcosa in amore, in affari, nel tempo libero e succederanno tante cose, possiamo karmiche, in questa commedia “happy end” come volevasi dimostrare!



