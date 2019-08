Amore in alto mare/ Su Rai 1 il film con Anil Kapoor (oggi, 2 agosto 2019)

Amore in alto mare andrà in onda su Rai 1 stasera, 2 agosto, a partire dalle 21.25. Si tratta di un film di produzione indiana, uscito in India il 5 giugno e in Italia il 18 giugno 2015. La pellicola appartiene al genere drammatico e vanta la regia di Zoya Akhtar e la partecipazione di un cast molto ricco con Anil Kapoor, Shefali Shetty, Ranveer Singh, Anushka Sharma, Farhan Akhtar, Rahul Bose, Zarina Waharab, Pawan Chopra e Aamir Khan. La vera star del film è però l’attrice che interpreta la protagonista femminile, Priyanka Chopra, una delle poche attrici indiane famose, che ha interpretato numerosi altri ruoli importanti in film come Quantico, Ram-Leela, Baywatch, Harry e Meghan: Una favola moderna e in ultimo il divertentissimo film statunitense del 2019 Non è romantico? Con Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam DeVine e Betty Gilpin.

Amore in alto mare: la trama del film

I protagonisti di Amore in alto mare sono Kamal e Neelam Mehra, coniugi di una delle coppie più in vista della ricca società di Delhi, che stanno per festeggiare il trentesimo anniversario di matrimonio. A tal proposito i due organizzano una festa degna della buona società indiana, invitando parenti e amici a prendere parte con loro ad una meravigliosa crociera di dieci giorni tra le acque del Mar Mediterraneo. Il viaggio in Europa, però, non è il solo protagonista della sontuosa festa, in quanto tutti i partecipanti dovranno far i conti con una serie di amori sull’orlo del precipizio, rivelazioni inaspettate, problematiche variegate, sentimenti che scoppiano e così via. Il protagonista Kamal infatti sta per perdere la sua azienda e in realtà il suo matrimonio con la moglie Neelam è tutt’altro che felice, il loro figlio Kabir dovrebbe ereditare il grande patrimonio familiare e portare avanti gli affari del padre pur rendendosi conto di non essere per niente capace di farlo, la figlia Ayesha cova in sé il desiderio di divorziare dal marito, ecc… Insomma una serie di intrighi amorosi e vicende familiari che renderanno il viaggio e la festa di anniversario della coppia indiana per niente semplice e rilassante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA