Amore in panchina/ Su Canale 5 il film con Emily Kinney (oggi, 3 agosto 2020)

Amore in panchina va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 grazie ad una coproduzione tra Stati Uniti d’America e Canada distribuiti direttamente in televisione. La pellicola è stata prodotta dalla Hallmark Channel, la regia è stata curata da Terry Ingram, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Sandra Berg e Judith Berg, le musiche della colonna sonora sono state composte da Jeff Toyne mentre nel cast sono presenti tra gli altri Emily Kinney, John Reardon, Hayley Sales e Luisa D’Oliveira.

Amore in panchina, la trama del film

Ecco la trama di Amore in panchina. Laurel è una giovane e bella donna che sta cercando di realizzare il suo sogno di poter lavorare nel mondo della moda ed in particolar modo per quanto riguarda il ruolo di stilista. Fin da quando era una tenera bambina, ha sempre dedicato grande attenzione a questo aspetto e soprattutto amava disegnare su carta abiti che poi avrebbe voluto realizzare. Per proseguire questo suo sogno e soprattutto per poter lavorare nel mondo della moda, ha intrapreso un percorso formativo adatto che ha permesso effettivamente di mettere in mostra le sue grandi doti in questo settore. Tuttavia, quest’ambito si dimostra particolarmente complesso e soprattutto competitivo per cui non riesce a trovare lo spazio desiderato. In attesa di poter trovare un primo lavoro che le possa permettere di lavorare per un marchio di prestigio, decide di guadagnarsi da vivere dando supporto come assistente personale di uno sportivo di nome Danny.

Lui è un giocatore di football americano ed in particolar modo svolge il ruolo di quarterback. Purtroppo sta attraversando un periodo molto complicato della sua carriera in quanto è reduce da un bruttissimo infortunio e deve cercare di recuperare quanto prima per poter non perdere l’opportunità di poter giocare in una squadra professionista e quindi avere un futuro radioso nel mondo dello sport. Laurel non ha alcun genere di informazione sul mondo del football anche perché ha sempre dedicato tutte le proprie attenzioni a quello della moda, mentre dal proprio canto il giocatore di football per la prima volta nella sua vita si ritrova ad avere un’assistente femminile. Il loro primo approccio peraltro è particolarmente complesso con i due che evidenziano degli atteggiamenti in contrapposizione che sembrano essere il preludio di un divorzio professionale. Tuttavia, con il passare dei giorni, lei inizia ad apprezzare il mondo dello sport mentre lui si rende conto di come quella assistente di moda poi non sia così male. Insomma, poco alla volta scocca il classico colpo di fulmine che permetterà di dare inizio ad una meravigliosa storia d’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA