Questa sera, 10 aprile 2025 su Canale 5, va in onda in prima serata Amore + Iva, lo show che ha segnato il ritorno di Checco Zalone sul piccolo schermo. Non si tratta di una prima televisiva: Mediaset ha già mandato in onda lo spettacolo, per la prima volta, a novembre del 2023, assicurandosi un successo in fatto di ascolti. Chi non l’ha visto in quell’occasione o, semplicemente, chi vuole rivederlo, può farlo a partire dalle 21.30 questa sera, anche in diretta streaming attraverso il portale di Mediaset Infinity.

In Amore + IVA, Checco Zalone torna a mostrare tutte le sue doti di comico e la capacità di tenere il palco anche da solo. Tuttavia, tra una parodia e una satira pungente, l’attore si farà affiancare da una serie di ospiti. Parliamo di nomi del calibro di Carlo Conti, Al Bano Carrisi, Jovanotti e Francesco De Gregori.

Amore + Iva di Checco Zalone su Canale 5: il cast e le anticipazioni dello show

Nel corso del suo spettacolo, Zalone si esibirà anche in alcuni suoi brani ormai diventati iconici: dal più recente La Prima Repubblica, fino ad Angela e I Uomini sessuali, brani che sono stati colonne sonore dei suoi celebri film. Amore + Iva è, dunque, uno spettacolo esilarante e ricco di ironia, dove non mancano però spunti di riflessione.

Per lo show, Zalone si avvale anche dell’assistenza di professionisti come Alice Grasso (cantante e attrice) e Felicity (sassofonista). C’è inoltre una band, composta da: Antonio Iammarino (tastiere), Felice Di Turi (batteria), Egidio Maggio (chitarra) e Pierpaolo Giandomenico (basso). Amore + Iva è andato in scena nella cornice ambita e affascinante dell’Arena di Verona ed è uno spettacolo scritto da Zalone insieme agli autori Sergio Rubino e Antonio Iammarino.

