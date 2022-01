Amore nel castello di ghiaccio/ Su Rai 2 il film con Emilie Ullerup

Amore nel castello di ghiaccio, film di Rai 2 diretto dalla Grabiak

Amore nel castello di ghiaccio va in onda oggi, 2 gennaio 2021, con inizio dalle ore 14,00 su Rai 2. Questo pomeriggio si punta non sul film sentimentale natalizio o sull’avventura epica, ma sulla fiaba, in un certo senso una propaggine romantica della fantasia, un perfetto connubio tra generi, con la proposta del lungometraggio fantastico e romantico, datato 2019, un film co prodotto da Stati Uniti e Canada. Attrice protagonista è la bella danese Emilie Ullerup, conosciutissima in Italia per essere stata il volto di Ashley Magnus nella serie ‘Sanctuary’.

Ashley Magnus è anche altro, ma le serie sono il suo ‘pane quotidiano’, quindi la ritroviamo in ‘Battlestar Galactica’, ‘True Justice’, ‘Smalville’, oppure, sempre diretta dalla Grabiak, in un’altra commedia natalizia, appunto ‘…Con amore, Babbo Natale’.

Al suo fianco Kevin McGarry, canadese e di bell’aspetto, attore che come la Magnus ha vissuto buona parte della sua carriera tra serie Tv e film per il piccolo schermo. Lo citiamo per ‘Quando chiama il cuore’, nel ruolo di Nathan Grant, ‘Due cuori e un tesoro’, ‘Il ranch dell’amore’, ‘Brace for Impact: Indagine ad alta quota’, ‘Il mistero delle lettere perdute – La primavera è vicina’.

Amore nel castello di ghiaccio, la trama del film: un matrimonio

Leggiamo ora la trama de Amore nel castello di ghiaccio. Jenny è una ragazza che si esalta alla notizia della sorella che si sposa. Felice per l’amata Meg, Jenny non solo avrà il piacere di essere damigella del matrimonio della sorella, ma lo stesso sarà celebrato in un castello di ghiaccio, una situazione fiabesca e romanticissima. Al fianco di Jenny i futuri coniugi credono sia opportuno mettere il testimone dello sposo, Craig, un vedovo padre di un figlio piccolo, davvero depresso per la perdita della moglie, ma voglioso di riappropriarsi della sua vita e questa festa nella quale il fratello si sposa con la sorella di Jenny è l’occasione giusta al momento giusto. Jenny e Craig saranno quindi accanto nella preparazione del matrimonio, la magia del castello di ghiaccio stupisce tutti al loro arrivo, Jenny non sa che la scelta di Craig è stata strategica perché lo ritengono l’uomo giusto per lei, anche se vedovo e già padre, un uomo che può darle tanto. Cupido sarà d’accordo con questa decisione?

