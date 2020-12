Amore nel castello di ghiaccio/ Su Rai 2 il film con Emilie Ullerup

Amore nel castello di ghiaccio andrà in ondanel pomeriggio di Rai 2 alle 15.30 di oggi 29 dicembre ed è stata per la prima volta trasmessa nel 2019. Il film è stato diretto da Marita Grabiak, abbastanza conosciuta come regista di pellicole romantiche negli ultimi anni mentre soggetto e sceneggiatura sono stati curati da Barbara Kymlicka. Nel cast spiccano i volti di Emilie Ullerup, Kevin McGarry, Habree Larratt, Meghan Heffern ed Melanie Mullen. Il set del film è stato realizzato a Saint Gabriel de Valcartier in un prestigiosissimo hotel del luogo chiamato Hotel de Glace. Il principale brano della soundtrack della pellicola, Someone To Watch Over Me, è cantato da Katherine Liner e scritto da George Gershwin.

Amore nel castello di ghiaccio, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amore nel castello di ghiaccio. Jenny, protagonista della storia, vive tranquillamente in California e per via del matrimonio della sorella si vede costretta a lasciare il clima caldo per recarsi all’interno di un vero castello di ghiaccio. Il cambio di temperatura non è l’unica cosa che sconvolge la ragazza perché mentre fervono i preparativi delle nozze, Jenny si imbatte in Craig, un amico dello sposo nonché suo testimone e rimane da subito colpita dal suo carattere e i suoi modi di fare oltre che dalla sua bellezza.

Subito dopo scopre inoltre che l’uomo è tornato di recente ad apprezzare le gioie della vita dopo la morte della moglie e vive adesso con un adorabile bambina cosa che la tocca ancora di più. A contendersi il cuore del bell’uomo però c’è anche Lana, un’altra spasimante che farà di tutto per tenerselo stretto. Riuscirà Jenny a conquistare Craig e ad esplorare questo possibile nuovo amore?



