Amore nel castello di ghiaccio/ Su Rai 2 il film con Justine Eyre

Amore nel castello di ghiaccio, film di Rai 2 diretto da Marita Grabiak

Amore nel castello di ghiaccio va in onda oggi, domenica 20 novembre, a partire dalle ore 19.00 su Rai 2. Si tratta di un film prodotto nel 2019 tra Canada e Stati Uniti d’America e diretto da Marita Grabiak. Tra gli attori scelti per il cast figurano Justine Eyre, Meghan Heffern, Melanie Mullen ed Emilie Ullerup.

...continuavano a chiamarlo Trinità/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Noto anche con il titolo originale di Winter Castle ha ottenuto un discreto successo sia in patria che in Italia. Il film Amore nel castello di ghiaccio nasce come progetto televisivo e non per le sale cinematografiche, trovando numerosi consensi da parte dei telespettatori. Meno convinti i critici del settore che non hanno apprezzato del tutto le scelte della sceneggiatura curata da Barbara Kymlicka.

Amore ad Harbor Island/ Su Rai 2 il film con Brenda Matthews e Morgan Kohan

Amore nel castello di ghiaccio, la trama del film

Le vicende narrate dal film Amore nel castello di ghiaccio vedono al centro Jenny, una giovane ragazza alle prese con una notizia davvero sensazionale. Infatti, sua sorella maggiore di nome Meg ha finalmente deciso di coronare il suo sogno d’amore con una cerimonia nuziale del tutto particolare. Infatti, oltre all’entusiasmo per la decisione, ciò che la rende particolarmente entusiasta è la location scelta dalla sorella. Infatti, in maniera del tutto inconsueta, sia la cerimonia che i festeggiamenti avranno luogo in un sontuoso hotel totalmente di ghiaccio.

Amore a la carte/ Su Rai 2 il film con Ashley Olsen

Inoltre, Meg le ha anche comunicato che avrà l’onore di essere la sua damigella. Ciò che in realtà Jenny ignora è una delle ragioni che hanno spinto la sorella verso questa scelta. Infatti, tra i testimoni di nozze vi è anche Craig, un giovane rimasto vedovo da diverso tempo e grande amico del prossimo marito di Meg. Per lei l’occasione potrebbe essere ottima per far conoscere i due con la convinzione che possa nascere un reale sentimento. Quando arriva il grande giorno Jenny non crede ai suoi occhi; alla vista della struttura deve rivalutare tutte e idealizzazioni immagini che si era creata, in maniera assolutamente positiva.

Il luogo le sembra magico in ogni cosa, perfetto per suggellare un evento d’amore così importante. Quando tutto sembra filare per il verso giusto arriva però un incredibile intoppo; Jenny viene effettivamente presentata a Craig, ma l’uomo risulta accompagnato da una donna avvenente di nome Lana. Nonostante la presenza imprevista, in quanto impegnati nello stare a stretto contatto con gli sposi sono costretti a trascorrere diverso tempo insieme lontano dagli occhi dell’accompagnatrice imprevista. Proprio grazie a questi momenti hanno modo di conoscersi meglio e di apprezzare ogni singolo dettaglio caratteriale in maniera reciproca. A migliorare ulteriormente la situazione contribuisce anche una scelta inconsueta di Lana. Nonostante la sacralità del momento, decide di andare via dal matrimonio e tornare a casa perché non riusciva più a sopportare il tremendo freddo della struttura. Vista la maggiore libertà, i due approfondiscono ulteriormente la conoscenza e grazie all’atmosfera d’amore il sentimento tra i due è libero di sbocciare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA