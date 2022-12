Amore: oroscopo Paolo Fox 2023/ Previsioni: Toro, luglio bollente! E per i Pesci…

Amore, oroscopo Paolo Fox 2023: il Toro vince, l’Ariete si gode un anno soddisfacente dal punto di vista dei sentimenti

E parliamo di amore, con l‘oroscopo Paolo Fox 2023 e le previsioni aggiornate per i principali segni dello Zodiaco. Il famoso astrologo non ha dubbi per quanto riguarda il campo dei sentimenti: in amore a vincere nei prossimi dodici mesi sono i nati sotto il segno dei Pesci e del Toro. Interpellato dalla redazione del Corriere.it, Paolo Fox rivela che i Pesci potrebbero tuffarsi in nuove relazioni sentimentali nel corso del nuovo anno, alcune anche virtuali o addirittura nel metaverso. Un altro segno da tenere sott’occhio per quanto riguarda l’amore, secondo l’oroscopo Paolo Fox 2023, è quello del Toro: dopo cinque anni di pensieri, infatti, può realizzare tutto ciò che gli passa per la testa. Quando? Indicativamente da metà maggio, quando arriva Giove. E il suo luglio sarà interessante per i sentimenti, spiega l’esperto. Si profila un 2023 buono anche per l’Ariete, almeno per quanto concerne l’amore. Il famoso astrologo sottolinea il periodo che va da febbraio a marzo, come una data interessante per le questioni di cuore.

Le stelle, spiega Paolo Fox, indicano una potenzialità e nei periodi migliori occorrerebbe agire, mentre in quelli peggiori sarebbe opportuno restare alla finestra. Tornando alle previsioni sull’amore, pollice in sù anche per il segno dello Scorpione che, per quanto riguarda i sentimenti, può sorridere specialmente nei primi mesi dell’anno. Per l‘Acquario, invece, l’estate sarà un banco di prova importante sul fronte delle relazioni e delle questioni di cuore. Ne uscirà indenne?

Per la Bilancia il periodo favorevole per stringere nuove amicizie e alleanze interessante sembra in estate, più precisamente nel periodo che va da giugno ad agosto. “Nello spirito del ritorno alla tradizione, mi aspetto che le persone cerchino relazioni sentimentali più solide, con un aumento delle convivenze, delle unioni civili e dei matrimoni”, ha concluso Paolo Fox parlando di amore nel suo oroscopo 2023.

