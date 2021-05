Amore, Ritorna!/ Su Rete 4 il film con Doris Day e Rock Hudson (oggi, 19 maggio)

Amore, Ritorna! va in onda dalle ore 16.35 di oggi, 19 maggio, su Rete 4. Il film, girato nel 1961 da Delbert Mann che vinse anche un premio Oscar nel 1956, vede come protagonisti la grande Doris Day e Rock Hudson, in una storia comica e sentimentale. Sicuramente si tratta di una pellicola un po’ datata che può piacere soprattutto a un pubblico adulto, nonostante questo i sentimenti espressi al suo interno sono veri e regalano al pubblico delle emozioni concrete.

Risulta dunque importante cercare di capire a che pubblico è destinato anche se la fascia oraria e la rete sembrano essere già di loro abbastanza chiare. Il film formalmente è perfetto, anche se è inutile negare che alcune cose sono sorpassate e non trovano riscontro nel gusto moderno legato al cinema. La visione è comunque strettamente consigliata.

Amore, Ritorna!, la trama

La trama del film Amore, Ritorna! ruota attorno alle vicende di Jerry e Carol. I due sono entrambi pubblicitari, fortemente innamorati del loro lavoro e in possesso di tutti quelli che sono i requisiti necessari per poter creare degli spot pubblicitari sempre migliori, creando così un ottimo seguito da parte della clientela. Tuttavia, Jerry e Carol sono due pubblicitari in lotta tra loro: i due, infatti, si trovano a lavorare in agenzie sostanzialmente rivali, e fanno di tutti per ostacolarsi a vicenda e per poter tirare l’acqua al proprio mulino. Tuttavia, Jerry utilizza dei metodi di lavoro non condivisi da Carol: egli, infatti, per conquistare una ragazza le propone di partecipare ad una serie di spot televisivi.

Il problema, però, è che questi spot non esistono, e che la pubblicità proposta da Jerry altro non è che una scusa per poter fare colpo sulla ragazza ed entrare nelle sue grazie. Quando, però, Carol è decisa a strappare la cliente dalle mani di Jerry, questi si trova in una posizione decisamente scomoda: per far sì che la sua missione pubblicitaria vada a buon fine, si trova costretto a creare davvero un prodotto da pubblicizzare. Affinché ciò avvenga, però, Jerry può fare affidamento solo ed unicamente sul dottor Linus Tyler.



