Amore Ritorna!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Doris Day

Curiosità sul film Amore Ritorna!

Amore Ritorna! va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 27 aprile, a partire dalle ore 16:45. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1961 per diverse case cinematografiche con la regia di Delbert Mann mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Stanley Shapiro e Paul Henning. La scenografia è stata realizzata da Oliver Emert con il montaggio eseguito da Marjorie Fowler, il ruolo di direttore della fotografia è stata affidata a Arthur E. Arling. Nel cast spiccano tanti nomi del cinema Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Edie Adams, Jack Oakie e Jack Kruschen.

Amore Ritorna! La trama del film

In Amore Ritorna! ci troviamo nella città di New York e in particolare presso la sede di un’importante agenzia pubblicitaria che sta cercando di ottenere informazioni specifiche su un misterioso vip, sul conto del quale nessuno sembra essere a conoscenza. In città non si fa altro che parlare di lui ma nessuno sembra averlo mai visto e soprattutto non si sa neppure quale impresa lui sia stato capace di fare per diventare così famoso. L’interesse nei suoi confronti diventa così ampio che ogni minima informazione sembra poter essere pagata a peso d’oro ma ci sono tanti detrattori convinti che si tratti di una trovata pubblicitaria da parte di un agente per far crescere l’interesse nei confronti di un proprio assistito.

Una donna di nome Carol, che lavora nell’agenzia, sta cercando in tutti i modi di capire cosa sta succedendo ed in particolare cerca di corrompere quello che secondo molti sembra essere l’inventore della storia. Tuttavia, la brava giornalista d’assalto commette un imperdonabile errore perché confonde l’inventore della storia con un uomo che nulla ha a che fare ossia Jerry. Quest’ultimo infatti è soltanto il direttore di un’agenzia tivale che a sua volta sta cercando di ottenere le informazioni necessarie per scrivere un bellissimo scoop sulla vicenda. I due si troveranno quindi per lo stesso interesse a dover far finta di essere un’altra persona e sfruttare al meglio l’occasione per far emergere la rispettiva agenzia. Tuttavia questa frequentazione quasi imposta diventa un’incredibile opportunità per scoprire l’amore e svoltare stile di vita per entrambi.

