Amore sul Danubio su Rai 1: trama, cast e quante puntate sono

L’estate di Rai 1 si tinge di amore e di un tocco di romanticismo con un miniciclo di film tutti da gustare, tra la serata di oggi e quella di domani. Questa sera, martedì 19 agosto 2025, va in onda sulla prima rete Rai il film Amore sul Danubio – Una canzone d’amore, il primo capitolo di questo breve miniciclo ambientato in una crociera fluviale sul Danubio dove si intrecciano le vite e le storie dei protagonisti.

Location Amore sul Danubio: dov'è ambientato il miniciclo di film su Rai 1/ Riprese durante crociera fluviale

Come riportato dall’Ufficio Stampa Rai, la trama del primo film, in onda stasera dalle ore 21.30, racconta la storia di Jack e Sarah. I due protagonisti si incontrano durante la crociera, dove stanno trascorrendo le vacanze assieme ai rispettivi genitori, entrambi vedovi ed entrambi musicisti. I due giovani decideranno così di farli conoscere ed innamorare, organizzando diverse situazioni romantiche: ci riusciranno?

Amore sul Danubio – Una canzone d’amore è diretto da Terry Ingram e nel cast troviamo i seguenti attori: Nazneen Contractor, Wes Brown e Kathryn Drysdale.

Amore sul Danubio, su Rai 1 il miniciclo di film romantici

Dopo Amore sul Danubio – Una canzone d’amore, questa sera su Rai 1 va in onda dalle ore 23.30 il secondo capitolo del miniciclo di film, intitolato Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle. Il film racconta la storia di un attore, Trip, in cerca di riscatto e desideroso di migliorare il suo rapporto con il pubblico, che viene aiutato da una giornalista di nome Savannah. La donna accetta di seguirlo in una crociera organizzata in Europa per promuovere il sul ultimo film e il loro rapporto, da professionale, inizia a trasformarsi. Il film è diretto da Peter Benson e nel cast troviamo Sarah Power, Brendan Penny, Kathryn Drysdale e Katie Sheridan.

Infine, il terzo e ultimo capitolo del miniciclo romantico andrà in onda domani, mercoledì 20 agosto 2025, in prima serata su Rai 1 sempre a partire dalle ore 21.30 circa. Il terzo capitolo s’intitola Amore sul Danubio – L’arte di amare e racconta la storia di Ava che, dopo essere stata lasciata all’altare, va in crociera in solitaria per la luna di miele. Per lei arriverà la preziosa conoscenza di Joe, affascinante uomo che si scoprirà essere un principe…