Amore sull’onda/ Su Rai 2 il film con Amanda Righetti (oggi, 24 marzo 2020)

Amore sull’onda, titolo originale Love at the shore, andrà in onda martedì 24 marzo alle 14.55 su Rai 2. É un film sentimentale per la televisione uscito negli Stati Uniti nel 2017 con la regia di Steven R. Monroe, e vede come protagonista Amanda Righetti, volto molto famoso per la sua partecipazione alle serie tv crime The Mentalist, nel ruolo di Jenna Tohompson, e la partecipazione dell’attore americano Peter Porte, nei panni di Lucas McKinnon, e i piccoli Reagan Shumate e Luke Loveless che interpretano i figli della giovane Jenna.

Amore sull’onda, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amore sull’onda. Jenna Thompson, è una giovane e bellissima mamma single con una fantastica carriera come scrittrice di romanzi per ragazzi. La casa editrice le ha dato un time out di cinque settimane per consegnare il suo ultimo lavoro e per questo quella che sarebbe dovuta essere una vacanza al mare con i suoi due figli, Nick e Ally, in realtà si trasforma velocemente in una vacanza lavoro che non le permette di dedicare ai suoi bambini le giuste attenzioni e rilassarsi. Al suo arrivo la donna fa la conoscenza del nuovo vicino di casa, l’affascinante surfista Lucas McKinnon, con cui dovrà condividere il patio per tutta la durata della vacanza. Lo stile di vita di Lucas è però ben lontano da quello di Jenna e tra i due nascono alcuni contrasti perchè le abitudini dell’uomo impediscono alla scrittrice di terminare il suo libro. Tuttavia l’amore è nell’aria e non ci vorrà molto prima che Jenna inizi a vedere Lucas con occhi nuovi e chissà che tra i due non possa nascere qualcosa in più di un’amicizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA