Amore sull’onda/ Su Rai 2 il film con Amanda Righetti (oggi, 3 luglio 2021)

Amore sull’onda va in onda oggi, sabato 3 luglio, su Rai 2 a partire dalle ore 18:10. Diretta da Steven R. Monroe e scritta da Laura Grant, Nicole Baxter, inspirata da romanzo Love at the Shore di Teri Wilson. I film di Hallmark sono tutti così simili e sono adatti ad un pubblico a cui può piacere la loro prevedibilità. Alcune volte un film di Hallmark può diventare troppo dolce ed essere completamente prevedibile, ma alcune volte possiede una miscela di dolcezza, divertimento innocente e familiarità. Questo è il caso di “Love at the Shore” (titolo originale). Non hai bisogno di molta immaginazione per sapere come andrà a finire questa commedia romantica prima che inizi, ma i personaggi sono piacevoli, la commedia e il romanticismo sono innocenti e gli attori molto attraenti.

Amore sull’onda, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Amore sull’onda. L’estate è arrivata la mamma single, Jenna Thompson (Amanda Righetti – Shadow of Fear) porta i suoi figli in spiaggia come fa ogni anno, anche se come scrittrice ha una scadenza per il libro incombente e vuole passare il tempo a scrivere mentre i bambini vanno al campo estivo. Jenna è un’autrice di successo e ha cinque settimane per consegnare all’editore il suo prossimo romanzo per giovani adulti. La vacanza estiva di quest’anno con i suoi figli, sarà una vacanza di lavoro in realtà, ma tutto procede come previsto. L’unico intoppo? Lucas, il surfista nella spiaggia in affitto accanto alla sua. Alza la musica di notte, ospita partite di pallavolo ad alto volume e permette al suo cane di correre ovunque a suo piacimento.

Lucas McKinnon (Peter Porte – A Gift to Remember) è un surfista con un approccio molto rilassato alla vita, che include feste di notte, pallavolo di giorno e mancanza di responsabilità. Iniziano i problemi tra Jenna e Lucas in quanto sono completamente diversi, ma nonostante la sua resistenza iniziale Lucas si ritrova a legare con i suoi figli. La figlia di Jenna porta a spasso il cane e Lucas insegna segretamente a nuotare all’altro figlio. Questo porta Jenna a vedere Lucas sotto una luce completamente nuova, mentre Lucas inizia a capire un po’ di più Jenna e la sua paura di essere delusa da un altro uomo, che è un ostacolo importante che impedisce la nascita della loro relazione. Jenna spesso incolpa Lucas per il suo blocco dello scrittore. Ma in poco tempo, inizia a vedere un nuovo lato del suo vicino. Forse gli opposti si attraggono, ma quell’attrazione svanirà come un tramonto una volta finita l’estate?

