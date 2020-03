Amore tra i rami/ Su Rai 2 il film con Ashley Williams (oggi, 15 marzo 2020)

Amore tra i rami in onda oggi, 15 marzo 2020, su Rai 2 a partire dalle ore 15.35. Si tratta di un titolo di genere commedia sentimentale, realizzato in Canada e negli Stati Uniti nel 2016. La produzione è stata curata dall’azienda statunitense Hollmark Channel, con la collaborazione di diverse compagnie provenienti dal Canada. La regia è stata curata da Melvin Mel Damski, regista e produttore televisivo americano che nella sua carriera ha diretto vari episodi delle serie televisive La famiglia Brock, Streghe, Dawson’s Creek e Psych, oltre ai film Barbagialla, il terrore dei sette mari e mezzo, Innamorati pazzi, Legendary e Un Natale mai raccontato. Protagonista principale è la performer originaria dello stato di New York Ashley Williams, che ha preso parte a numerose serie televisive tra le quali Così gira il mondo, Good Morning, Miami, How I Met Your Mother e Warehouse 13. Al suo fianco, ecco il collega Trevor Donovan. Quest’ultimo ha lavorato nei film Il mondo dei replicanti e Le belve e nei serial 90210, Melissa & Joey e Texas Rising. Nel parterre di attori, ci sono anche Marilu Henner, Jefferson Brown, Krista Morin e Rhona Shekter.

Amore tra i rami, la trama del film

La trama di Amore tra i rami vede come protagonista principale Aimie, una donna dal carattere impetuoso ma dal cuore tenero. Sempre impegnata nel sociale, si contraddistingue per un notevole altruismo. La sua vita cambia quando scopre che sta per essere abbattuta un’enorme quercia nella sua città d’origine. Questo albero ha accompagnato ogni momento dei primi anni della sua esistenza. Per tali motivazioni, la donna si muove per salvare la quercia alla quale tanto tiene. Il sindaco della cittadina ingaggia il forestare Kyle per provvedere all’abbattimento dell’antico albero. Aimie si rende conto che la situazione sta iniziando a farsi molto pericolosa e decide di incatenarsi alla sua amata quercia. La protesta va avanti e Kyle cerca di dissuadere la ragazza, ma quest’ultima risponde continuando a protestare con ancora più veemenza. Inizialmente, i due si odiano. Aimie sale sull’albero per evitarne l’abbattimento. A poco a poco, Kyle resta affascinato dalla grinta della giovane e trascorre molto tempo insieme a lei. L’odio si tramuta in amore e la quercia diventa una sorta di Cupido tra i due giovani.

