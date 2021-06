Amore tra i rami/ Su Rai 2 il film con Ashley Williams (oggi, 19 giugno 2021)

Amore tra i rami andrà in onda su Rai 2 nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 19 giugno, alle ore 18.10. Si tratta di un film di genere romantico prodotto in Canada nel 2016, diretto da Mel Damski (Amore al chiaro di luna, Legendary – Il giorno del riscatto, Un Natale mai raccontato) ed interpretato da Ashley Williams (La truffa è servita, 1981 – Indagine a New York, Bacio d’ottobre), Trevor Donovan (Hot warer, Un amore da salvare, Un ascensore per due), Marilu Henner (The mimic, Life with dog, Memory hackers) e Ron Lea (La regola del sospetto, Punisher – Zona di guerra, Boombats).

Divorzio all'italiana/ Su Rai 3 il film con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli

Amore tra i rami, la trama

E ora soffermiamoci sulla trama di Amore tra i rami. Aimie vuole difendere a tutti i costi una vecchia quercia che cresce all’interno del suo paese e che minaccia di essere abbattuta. Decide così di salire sull’albero per protesta e per impedirne l’abbattimento.

La donna è infatti cresciuta sotto i rami della quercia, da sempre simbolo del paese, che ha quindi un significato affettivo particolare per lei. Ovviamente questo desta le ire di Kyle, architetto paesaggista, e dell’azienda che vorrebbe riqualificare l’intera area.

Tra due madri/ Su Rai 2 il film drammatico che "rompe gli schemi" (oggi 18 giugno)

Ben presto anche i concittadini di Aimie, inizialmente indifferenti verso l’abbattimento della vecchia quercia, sembrano cambiare parere e iniziano a simpatizzare per la battaglia della donna. Aimie e Kyle Sorensen iniziano fin da subito a detestarsi, ma ben presto questo sentimento si evolverà in qualcosa di diverso, seppure egualmente intenso.

LEGGI ANCHE:

La mummia La tomba dell’imperatore Dragone/ Su Italia 1 il film senza Rachel Weisz

© RIPRODUZIONE RISERVATA