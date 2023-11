Amore+IVA, Checco Zalone/ Diretta e ospiti: one man show con risate e tanta music

Amore+Iva: anticipazioni dello show di Checco Zalone

Martedì 14 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette “Amore+Ova”, lo show di Checco Zalone che con la sua nei teatri ha raccolto migliaia di spettatori portando a casa il sold out in ogni tappa. L’attore e registra pugliese, nel corso degli anni, ha conquistato il pubblico italiano prima per la sua partecipazione a Zelig e, poi, per i vari film con cui ha sempre sbancato il botteghino. Poliedrico e con un talento innato, Luca Medici, questo il vero nome di Checco Zalone, è diventato uno dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano.

Apprezzato dalla critica e amatissimo dal pubblico, dopo una lunga assenza, Checco Zalone torna in tv con uno show unico in cui non mancheranno i momenti divertenti, musicali, ma anche riflessivi, sempre conditi dall’ironia con cui Zalone ha conquistato il successo.

Gli ospiti dello show di Checco Zalone

Amore+IVA è uno spettacolo scritto da Luca Medici con Sergio Rubino e Antonio Iammarino e che ha toccato 111 città italiane tra le quali anche Verona ed è proprio dalla città di Romeo e Giulietta che viene trasmesso questa sera, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia, Al centro dello spettacolo c’è, naturalmente, la realtà che Checco Zalone riesce a raccontare con la sua irriverente ironia. Con i suoi monologhi, le sue canzoni e le sue riflessioni, il comico pugliese traccia un quadro chiaro di quella è che l’attuale società.

Sul palco, tuttavia, Zalone non sarà da solo. Con lui, infatti, ci saranno i musicisti Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso, ma anche tre performer di talento come Alice Grasso, Kristyna Kachtikova e Maurizio Bousso.

Come vedere in diretta streaming Amore+Iva di Checco Zalone

Come abbiamo ricordato, Amore+Iva può essere visto in diretta televisiva, in prima serata, su canale 5. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming, può farlo collegandosi al sito Mediaset Infinity oppure scaricare l’applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Grazie a Mediaset Infinity, inoltre, lo show di Checco Zalone può essere visto anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda.

