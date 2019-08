Amori che non sanno stare al mondo/ Video, su Rai 3 il film con Carlotta Natoli

Amori che non sanno stare al mondo va in onda stasera, 9 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Un film drammatico, esistenziale, tipicamente italiano nel proporre quella drammaticità sentimentale tipica dell’amore dopo i quarant’anni, è uscito nelle sale nel 2017, produzione di Domenico Procacci per le case Fandango e Rai Cinema. ‘Amori che non sanno stare al mondo’ nasce come soggetto cinematografico di Francesca Comencini, sorella del grande Luigi che del film è anche regista e sceneggiatrice. La cineasta romana ha un debutto che oramai si perde nel tempo, il 1984 con ‘Pianoforte’, un film con una giovanissima ma già talentuosa Giulia Boschi, carriera che poi lascia tracce davvero interessanti nel film ‘made in Italy’ come ‘Carlo Giuliani, ragazzo’, docu-film presentato anche a Cannes che narra dal punto di vista documentaristico, attraverso la voce della madre Heidi, la giornata del 20 luglio del 2001, quella in cui Carlo perse la vita negli scontri politici a Genova durante il G7.

Ma la Comenicini, abile nel documentario impegnato socialmente (nel 2009 fu bellissima l’esperienza di ‘L’Aquila 2009 – Cinque registi tra le macerie’), è anche una profonda analizzatrice dell’animo umano e ricordarla con pellicole come ‘Un giorno special’, siamo già nel 2014 e protagonisti sono Giulia Valentini e Filippo Scicchitano. Arriva poi per la regista la serie ‘Gomorra’, un grande successo di share televisivo per poi tornare al cinema proprio con il nostro ‘Amori che non sanno stare al mondo’. Nel cast incontriamo una grande attrice delle nuove leve del cinema nostrano, classe 1977, Lucia Mascino, abile sui palchi del teatro, altrettanto davanti alle cineprese del cinema. Di Lucia Mascino ricordiamo ‘Good As You – Tutti i colori dell’amore’ con Enrico Silvestrin, ‘Il Natale della mamma imperfetta’, con un cast di giovani talenti del cinema, quest’anno è uscito nelle sale ‘Ma cosa ci dice il cervello’ diretto da Riccardo Milani, film nel quale l’attrice ha recitato al fianco di Stefano fresi, Remo Girone ed altri grandi attori di diversa età. Assieme alla Mascino, nel cast di ‘Amori che non sanno stare al mondo’, Thomas Trabacchi, attore cresciuto nel laboratorio epr il cinema del grande Vittorio Gassman, nel cinema apprezzato in ruoli di pellicole come ‘La versione di Barney’ o ‘El Alamein – La linea del fuoco’.

Amori che non sanno stare al mondo, la trama del film

Ora è il momento di soffermarci sulla trama di Amori che non sanno stare al mondo. Claudia ha quarant’anni, è bella, vive la sua attività professionale di docente presso la facoltà di Roma in maniera soddisfacente, è ironica, simpatica, seducente, un po’ nevrotica, insomma, una donna che sente dentro mancarle qualcosa. Cosa è di riflesso abbastanza evidente, un amore forte, vero, passionale, che strappi i capelli, che intrighi la sua vita ora distrutta da una relazione oramai agli sgoccioli, faticosa da portare avanti ancora. Incontra per caso Flavio, ex collega in ateneo, per un po’ di tempo amante, ancora brace sotto un cuore bollente, ma nel rivederlo per caso nell’atrio della facoltà in cui lavora, non si mette in secondo piano, anzi, gli urla contro chiedendogli se l’ha lasciata per un dettaglio di cui lei ha il sospetto o se ci sono altri motivi Dalla risposta dell’ex amante si sviluppa il resto della storia, di cui, ovviamente, non vi anticipiamo nulla.

